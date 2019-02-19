Geçici aday listeleri seçim kurullarında - ERZİNCAN

ERZİNCAN (AA) - Erzincan’da 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Kentte, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları, partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerine göre şöyle:
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Erzincan: Cemalettin Başsoy
Kemah: Osman Öner
İliç: Mustafa Gürbüz
Kemaliye : Erdem Atmaca
Tercan: Lokman Gültekin
Çayırlı: Atınç Bahadır
Otlukbeli: Vahdet Ercan
Refahiye: Çakmak Paçacı
Üzümlü: Ahmet Sazlı
- Cumhuriyet Halk Partisi
Erzincan: İsmail Taş
Kemah: Ali Sin
İliç: Gökmen Yıldırım
Kemaliye : Soner Coşkun
Tercan: Derya Kırdım
Otlukbeli: Hacı Yeşildağ
Refahiye: Yavuz Dumanlı
Üzümlü: Elif İnci Utlu
- Milliyetçi Hareket Partisi
Erzincan: Bekir Aksun
Kemah: Osman Kemal Aslan
İliç: Hamza Buran
Kemaliye : Mehmet Karaman
Tercan: Mehmet Yılmaz
Çayırlı: Oktay Efe
Otlukbeli: Yusuf Tektaş
Refahiye: Cevdet Çınar
Üzümlü: Şeref Oruç
- İYİ Parti
Çayırlı: Birol Bahadır (Millet İtifakı)
Refahiye: Güngör Kutlu
Üzümlü: Fahri Şimşek
- Saadet Partisi
Erzincan: Muharrem Altay
Kemah: Hanife Payalan
İliç: Celal Demir
Kemaliye : Mehmet Olgunöz
Tercan: Halil İbrahim Bulut
Çayırlı: Tamer Atalay
Otlukbeli: Ömer Gök
Refahiye: Abdullah Suphi Aydın
Üzümlü: Naci Kılıç
- Büyük Birlik Partisi
Erzincan: Aşkın Kırık
Kemaliye: Gürkan Uluçay
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