Geçici aday listeleri seçim kurullarında - ERZURUM

Erzurum'da, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Kentte siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Erzurum merkez : Mehmet Sekmen (Cumhur İttifakı)
Yakutiye: Mahmut Uçar
Palandöken: Muhammed Sunar
Aziziye: Muhammet Cevdet Orhan
Aşkale: Ahmet Yaptırmış
Çat: Melik Yaşar
Hınıs: Erdoğan Eren
Horasan: Abdulkadir Aydın
Karaçoban: Sedat Gümüş
Karayazı: Sedat Karaduman
Köprüköy: Osman Belli
Narman: Burhanettin Eser
Oltu: Celal Çelebi
Olur: Tahsin Oktay
Pasinler: Ahmet Dölekli
Pazaryolu: İbrahim Şahin
Şenkaya: Yavuz Bedir
Tekman: Mustafa Engin
Tortum: Ömer Hancı
- Cumhuriyet Halk Partisi
Erzurum merkez: Mehmet Sait Şimşek
Yakutiye: Cemal Koçak
Palandöken: Edip Cengiz
Aziziye: Aydın Sönmez
Aşkale: Cemal Karausta
Çat: Arif Hikmet Kılıç
Horasan: Medeni Kılıçer
Karaçoban: Bekir Yılan
Karayazı: Mahmut Han Koçak
Köprüköy: Hüseyin Hanoğlu
Narman: Orhan Eryılmaz
Oltu: Hakan Zengin
Olur: Feridun Kaplan
Pasinler: Hasan Sarıboğa
Pazaryolu: Bilal Güven
Şenkaya: Gençay Uğraş
Tekman: Sebahattin Uludağ
Tortum: Ömer Dürlü
Uzundere: Yaşar Ergün
İspir: Nafiz Aydın
- Milliyetçi Hareket Partisi
Uzundere: Hilmi Aktoprak (Cumhur İttifakı)
İspir: Ahmet Coşkun (Cumhur İttifakı)
- İYİ Parti
Erzurum merkez : Mahmut Uykusuz
Yakutiye: Alper Eminoğlu
Palandöken: Fatma Canan Uçar
Aziziye: Ahmet Resuloğlu
Aşkale: Fevzi Gürbüz
Hınıs: Nasır Aydın
Horasan: Abdulhatem Bastem
Karaçoban: Nazmi İme
Karayazı: Ali Tan
Köprüköy: İbrahim Hakkı Yağanoğlu
Narman: Eray Akpınar
Oltu: Rüstem Üstün
Olur: Şule Ülkü Özgül
Pasinler: Bünyamin Ucun
Pazaryolu: Muhammed Demir
Tekman: Hakan Çürük
Tortum: İkram Korkmaz
Uzundere: Burhan Polat
İspir: Muhammet Sezgin
- Halkların Demokratik Partisi
Erzurum merkez: Barış Kemaloğlu
Palandöken: Hüsnü Gül
Hınıs: Nurcan Felekoğlu
Horasan: Muammer Yılmaz
Karaçoban: Halit Oğul
Karayazı: Melike Göksu
Köprüköy: Habip Kurt
Tekman: Müzahit Karakuş
- Saadet Partisi
Erzurum merkez: Atik Ağdağ
Yakutiye: Ebubekir Coşkun
Palandöken: Ayhan Erkem
Aziziye: Fatih Sultan Ayaştı
Aşkale: Yılmaz Bayrak
Çat: Fuat Kurt
Hınıs: Zeki Demir
Horasan: Ahmet Aydın
Karaçoban: Mehmet Akif Kolikısa
Karayazı: Hanifi Uzun
Köprüköy: Ziya Balcı
Narman: Mevlüt Kısa
Oltu: Mehmet Akbulut
Olur: Turgut Tokgöz
Pasinler: Fahrettin Ağtaş
Pazaryolu: Ahmet Yılmaz
Şenkaya: Ömer Akbulut
Tekman: Feyzullah Sayan
Tortum: Necdet Bayındır
Uzundere: Mehmet Ertek
İspir: Faik Çalık
- Bağımsız Türkiye Partisi
Erzurum merkez: Ferit Aydemir
Pasinler: Alime Barutçu
Köprüköy: Abdulsamet Alşen
İspir: Gökhan Sever
Pazaryolu: Tahsin Coşkun
- Demokratik Sol Parti
Erzurum merkez: Dilek Dengizek Ersanal
Şenkaya: Serhat Can Eş
- Vatan Partisi
Erzurum merkez: Nedim Gültekin
- Büyük Birlik Partisi
Yakutiye: Zülküf Yüksel
Palandöken: Recep Şendur
Pasinler: Vedat Bayoğlu
Köprüköy: İsmail Irmak
İspir: Fahrettin Demir
Pazaryolu: Mustafa Baydemir
Oltu: Nurettin Taşçı
Tortum: Muammer Yiğider
Narman: Temel Taş
Çat: Yusuf Has
Horasan: Önder Genç
- Bağımsız adaylar
İspir: Osman Çelik
Pazaryolu: Salih Şahin
Karayazı: Eda Göksu
Pazaryolu: Salih Şahin
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