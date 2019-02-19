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Geçici aday listeleri seçim kurullarında - GAZİANTEP

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 21:07 | Son Güncelleme

Geçici aday listeleri seçim kurullarında - GAZİANTEP

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Gaziantep'te bazı siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Büyükşehir: Fatma Şahin (Cumhur İttifakı)

Şahinbey: Mehmet Tahmazoğlu (Cumhur İttifakı)

Şehitkamil: Rıdvan Fadıloğlu (Cumhur İttifakı)

Nizip: Mehmet Sarı (Cumhur İttifakı)

İslahiye: Kemal Vural (Cumhur İttifakı)

Nurdağı: Ökkeş Kavak (Cumhur İttifakı)

Araban: Mehmet Özdemir (Cumhur İttifakı)

Yavuzeli: Kemal Sakaroğlu (Cumhur İttifakı)

- Cumhuriyet Halk Partisi

Şahinbey: Mehmet Yılmaz Çelik

Şehitkamil: Nesrin Tuncel

Karkamış: Ali Doğan (Millet İttifakı)

Oğuzeli: Mustafa Dinçkan (Millet İttifakı)

İslahiye: Mustafa Köse (Millet İttifakı)

Araban: Hasan Doğru (Millet İttifakı)

- Halkların Demokratik Partisi

Nizip: Bedirhan Bayındır

- Milliyetçi Hareket Partisi

Oğuzeli: Mehmet Sait Kılıç (Cumhur ittifakı)

Karkamış: Mehmet Seydi Yılmaz (Cumhur ittifakı)

- İyi Parti

Büyükşehir: Ejder Demir (Millet ittifakı)

Şahinbey: Abdulhadi Bay

Şahitkamil: Bekir Öztekin

Nizip: Mehmet Aslan (Millet ittifakı)

Nurdağı: Orhan Yılmaz (Millet ittifakı)

Yavuzeli: Mehmet Kaya (Millet ittifakı)

- Saadet Partisi

Büyükşehir: Mehmet İslam

Şahinbey: Oğuz Çapan

Şehitkamil: Ahmet Necati Sarı

Araban: Zeynel Açıkgöz

İslahiye: Bekir Durdu

Karkamış: Ahmet Şahin

Nizip: Ahmet Kurban

Nurdağı: İzzettin Beyaz

Oğuzeli: Ethem Yılmaz

Yavuzeli: Mustafa Yüksek

- Demokratik Sol Parti

Büyükşehir: Celal Doğan

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31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimle Gaziantep Yerel Seçime Doğru

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