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Geçici aday listeleri seçim kurullarında - GÜMÜŞHANE

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.02.2019 20:38 | Son Güncelleme

Geçici aday listeleri seçim kurullarında - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Kentte siyasi partilerin İl ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adaylarının isimleri şöyle

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Gümüşhane: Ercan Çimen

Torul: Nidai Köroğlu

Kürtün: Ahmet Kanat

Köse: Şerif Aygün

Kelkit (Cumhur İttifakı): Aziz Nas

Şiran: Yavuz Altıparmak

- Cumhuriyet Halk Partisi

Gümüşhane: Bedri Ağaç

Torul: Ali Osman Araz

Kürtün: Mahmut Çağlayan

Köse: Aday yok

Kelkit: Osman Yeğin

Şiran: Hüseyin Kaya

- Milliyetçi Hareket Partisi

Gümüşhane: Sabri Varan

Torul: Evren Evrim Özdemir

Kürtün: Enver Şen

Köse: Turgay Kesler

Şiran: Mutlu Özel

- İYİ Parti

Gümüşhane: Mustafa Canlı

- Saadet Partisi

Gümüşhane: Şerif Erdal

Torul: Hüseyin Yıldırım

Kürtün: Mehmet Bedirhan Aktaş

Köse: Yusuf Korkmaz

Kelkit: Sıtkı Yazıcı

Şiran: Hayrettin Kılıç

- Demokratik Sol Parti

Gümüşhane: Sibel Küçükkapdan

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31 mart yerel seçimleri gümüşhane

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