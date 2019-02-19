Geçici aday listeleri seçim kurullarında - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Kentte siyasi partilerin İl ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adaylarının isimleri şöyle
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Gümüşhane: Ercan Çimen
Torul: Nidai Köroğlu
Kürtün: Ahmet Kanat
Köse: Şerif Aygün
Kelkit (Cumhur İttifakı): Aziz Nas
Şiran: Yavuz Altıparmak
- Cumhuriyet Halk Partisi
Gümüşhane: Bedri Ağaç
Torul: Ali Osman Araz
Kürtün: Mahmut Çağlayan
Köse: Aday yok
Kelkit: Osman Yeğin
Şiran: Hüseyin Kaya
- Milliyetçi Hareket Partisi
Gümüşhane: Sabri Varan
Torul: Evren Evrim Özdemir
Kürtün: Enver Şen
Köse: Turgay Kesler
Şiran: Mutlu Özel
- İYİ Parti
Gümüşhane: Mustafa Canlı
- Saadet Partisi
Gümüşhane: Şerif Erdal
Torul: Hüseyin Yıldırım
Kürtün: Mehmet Bedirhan Aktaş
Köse: Yusuf Korkmaz
Kelkit: Sıtkı Yazıcı
Şiran: Hayrettin Kılıç
- Demokratik Sol Parti
Gümüşhane: Sibel Küçükkapdan
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