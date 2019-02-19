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Geçici aday listeleri seçim kurullarında - HAKKARİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 23:27 | Son Güncelleme

Geçici aday listeleri seçim kurullarında - HAKKARİ

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Hakkari'de siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Hakkari: Cüneyt Epcim (Cumhur İttifakı)

Yüksekova: Teoman Zeydan (Cumhur İttifakı)

Şemdinli: Tahir Saklı (Cumhur İttifakı)

Çukurca: Ensar Dündar (Cumhur İttifakı)

Derecik: Ekrem Çetinkaya (Cumhur İttifakı)

- Cumhuriyet Halk Partisi

Hakkari: Metin Koparan

Yüksekova: Peruz Çamlı

Şemdinli: Mirpenç Uysal

Çukurca: Ebubekir Aksaç

Derecik: Suat Yüksel

- Halkların Demokratik Partisi

Hakkari: Cihan Kahraman

Yüksekova: Remziye Yaşar

Şemdinli: Sami Beşer

Çukurca: Ebubekir Kanar

- İYİ Parti

Hakkari: Yaşar Yorulmaz

Yüksekova: Sabri Diri

Şemdinli: Sıtar Erden

Çukurca: Turan Doğan

Derecik: Efe Üstündağ

- Saadet Partisi

Hakkari: Rahmi Çiftçi

Yüksekova: Yavuz Dalgıç

Şemdinli: Abdulvahit Çiftçi

Çukurca: Mücahide Akılotu

Derecik: Sümeyye Söğüt

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Anahtar Kelimeler:
geçici aday listeleri Hakkari yerel seçim

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