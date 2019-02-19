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Geçici aday listeleri seçim kurullarında - Hatay

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 20:38 | Son Güncelleme

Geçici aday listeleri seçim kurullarında - Hatay

Hatay'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Hatay'da siyasi partilerin İl ve İlçe Seçim Kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Büyükşehir: İbrahim Güler (Cumhur İttifakı)

Altınözü: Rıfat Sarı (Cumhur İttifakı)

Antakya: İzzettin Yılmaz
(Cumhur İttifakı)

Arsuz: Necim Bozkurt
(Cumhur İttifakı)

Defne: Ferit Oflazoğlu
(Cumhur İttifakı)

Erzin: Hüseyin Gökçe
(Cumhur İttifakı)

Hassa: Mehmet Karataş (Cumhur İttifakı)

İskenderun: Fatih Tosyalı (Cumhur İttifakı)

Kırıkhan: Ayhan Yavuz
(Cumhur İttifakı)

Payas: Bekir Altan
(Cumhur İttifakı)

Reyhanlı: Mehmet Hacıoğlu
(Cumhur İttifakı)

Samandağ: Mehmet Süt
(Cumhur İttifakı)

Yayladağı: Mustafa Sayın (Cumhur İttifakı)

- Cumhuriyet Halk Partisi

Büyükşehir: Lütfü Savaş (Millet ittifakı)

Antakya: Hikmet Hatunoğlu (Millet ittifakı)

Arsuz: Asaf Güven (Millet ittifakı)

Defne: İbrahim Güzel (Millet ittifakı)

İskenderun: Yılmaz Şahutoğlu (Millet ittifakı)

Kumlu: Rıfat Akkuyu (Millet ittifakı)

Payas: Ali Oğuz (Millet ittifakı)

Reyhanlı: Nihat Dağ (Millet ittifakı)

Samandağ: Refik Eryılmaz (Millet ittifakı)

- Milliyetçi Hareket Partisi

Belen: İbrahim Gül
(Cumhur İttifakı)

Kumlu: Mehmet Deli
(Cumhur İttifakı)

Dörtyol: Fadıl Keskin (Cumhur İttifakı)

- İyi Parti

Belen: Hayri Yüksel
(Millet ittifakı)

Dörtyol: Metehan Duduoğlu
(Millet ittifakı)

Hassa: Mehmet Ali Söylemez
(Millet ittifakı)

Altınözü: Mehmet Tuncay
(Millet ittifakı)

Kırıkhan: Erhan Yavuzyılmaz (Millet ittifakı)

- Halkların Demokratik Partisi

Dörtyol: Mehmet Raif Özmen

- Saadet Partisi

Büyükşehir: Ahmet Yıldız

Altınözü: Mehmet Yüksek

Antakya: Serdar Özal

Arsuz: Orhan Kaya

Belen: Zekeriya Eğe

Defne: Adnan Mansuroğlu

Dörtyol: Murat Karakoyun

Erzin: Mustafa Ertaç

Hassa: Mustafa Yavşalak

İskenderun: Halil Çelik

Kırıkhan: Atila Erol

Kumlu: Uğur Ural

Payas: Recep Baysal

Reyhanlı: Zabit Çelik

Samandağ: İsmail Önal

Yayladağı: Serkan Oğuz

- Büyük Birlik Partisi

Yayladağı: Mustafa Kemal Dağıstanlı

- Demokrat Parti

İskenderun: Mete Aslan

- Demokratik Sol Parti:

Antakya: Gökmen Çatal

Defne: Mehmet Güzelyurt

Samandağ: Yusuf Ziya Kuzu

Arsuz: Cafer Özenir

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