Geçici aday listeleri seçim kurullarında - IĞDIR

Iğdır'da, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Iğdır'da siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Aralık : Mustafa Güzelkaya
Tuzluca : Faruk Korkusuz
Karakoyunlu : Kurban Kaya
Merkez Halfeli Beldesi : İbrahim Çobas
Merkez Hoşhaber Beldesi : Yusuf Karasu
Merkez Melekli Beldesi : Turan Çatalkaya
- Cumhuriyet Halk Partisi
Merkez : Sözer Sayan
Aralık : Zafer Bayat
Tuzluca : Abdullah Çinibulak
Karakoyunlu : Cafer Dalga
Merkez Hoşhaber Beldesi : Osman Toka
- Milliyetçi Hareket Partisi
Merkez : İsa Yaşar Tezel (Cumhur İttifakı)
Aralık : Cafer Akka
Tuzluca : Alican Zorman
Karakoyunlu : Bayram Ali Ballı
Merkez Halfeli Beldesi : Terlan Kalmaz
Merkez Hoşhaber Beldesi : Faik Taylay
Merkez Melekli Beldesi : Eray Coşar
- Halkların Demokratik Partisi
Merkez : Yaşar Akkuş
Tuzluca : Ayşe Aras Kaynar
Merkez Halfeli Beldesi : Hasan Safa
Merkez Hoşhaber Beldesi : Ahmet Karasu
- Saadet Partisi
Merkez : Abdullah Mert
Aralık : Ömer Faruk Çağlar
Tuzluca : Ahmet Sait Sadrettin Türkan
Karakoyunlu : İsmet Öget
Merkez Halfeli Beldesi : Mehmet Sarıtaş
Merkez Hoşhaber Beldesi : Muhammed Talha Beşinci
Merkez Melekli Beldesi : Naim Yılmaz
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