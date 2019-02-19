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Geçici aday listeleri seçim kurullarında -ISPARTA

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 22:42 | Son Güncelleme

Geçici aday listeleri seçim kurullarında -ISPARTA

Isparta'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Isparta'da, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Isparta: Şükrü Başdeğirmen

Aksu: Veli Kahraman

Atabey: Tevfik Atasoy

Eğirdir: Veli Gök

Gelendost: Mehmet Sezgin

Gönen: Vedat Kaya

Keçiborlu: Yusuf Murat Parlak

Senirkent: Kadir Heybeli

Sütçüler: Mustafa Üstün

Şarkikaraağaç: İsa Çarkacı

Uluborlu: Mehmet Ünverdi

Yalvaç: Mustafa Eren

Yenişarbademli: Mehmet Özata

- Cumhuriyet Halk Partisi

Aksu: Ali Kaya

Eğirdir: Mehmet Kaş

Gönen: Osman Kesmen

Senirkent: Ercan Yalçın

Yalvaç: Erkan Ünal

Yenişarbademli: Mustafa Erdem

- Milliyetçi Hareket Partisi

Isparta: Yusuf Ziya Günaydın

Aksu: Süleyman Uzun

Atabey: Aziz Eraslan

Eğirdir: Mustafa Baş

Gelendost: Ömer Kolbaşı

Gönen: Ahmet Kaya

Keçiborlu: Osman Gürsel Türksoy

Senirkent: Ali Kalay

Sütçüler: Mustafa Rıdvan Ertan

Yenişarbademli: Mehmet Keleş

Şarkikaraağaç: Sefa Arıkan

Yalvaç: Halil Hilmi Tütüncü

Uluborlu: Ali İhsan Akar

- İYİ Parti

Isparta: Gökmen Gökmenoğlu

Atabey: Hasan Tosun

Eğirdir: Tuba Karaca

Gelendost: Mustafa Özmen

Keçiborlu: İsmail Demir

Senirkent: Nurullah Cabaoğlu

Sütçüler: Arif Demirkaya

Şarkikaraağaç: Niyazi Cirit

Uluborlu: Aziz Tuna

Yalvaç: Tekin Bayram

- Saadet Partisi

Isparta: Faruk Algınkılıç

Aksu: Ömer Demir Alay

Atabey: Ömer Ilğın

Eğirdir: Hasan Kaya

Gelendost: Ali Demirbağ

Gönen: Süleyman Zengi

Keçiborlu: Ali Yavuz

Senirkent: Yasin Çetin

Sütçüler: Gasım Aybay

Şarkikaraağaç: Mustafa Kulaklı

Uluborlu: Ali Soyçiçek

Yalvaç: Mücahid Gülcan

Yenişarbademli: Ramazan Şehber Arslan

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