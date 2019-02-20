Geçici aday listeleri seçim kurullarında - İZMİR

İZMİR (AA) - İzmir'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
İzmir'de siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:
- Adalet ve Kalkınma Partisi
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Nihat Zeybekci (Cumhur İttifakı)
Balçova: Evrim Özen (Cumhur İttifakı)
Bayındır: Uğur Demirezen (Cumhur İttifakı)
Bayraklı: Ali Aslan (Cumhur İttifakı)
Bergama: Hakan Koştu (Cumhur İttifakı)
Beydağ: Ogün Asil Aydoğdu (Cumhur İttifakı)
Bornova: Reşat Gençtürk (Cumhur İttifakı)
Buca: Mustafa Arslan (Cumhur İttifakı)
Çiğli: Okan Korkmaz (Cumhur İttifakı)
Gaziemir: Nazmi Yılmaz (Cumhur İttifakı)
Güzelbahçe: Burcu Dereci (Cumhur İttifakı)
Karabağlar: Bilal Doğan (Cumhur İttifakı)
Karaburun: Ferhan Eroğlu (Cumhur İttifakı)
Karşıyaka: Ayda Maç (Cumhur İttifakı)
Kemalpaşa: Arif Uğurlu (Cumhur İttifakı)
Kınık: Sadık Doğruer (Cumhur İttifakı)
Kiraz: Saliha Özçınar (Cumhur İttifakı)
Konak: Melek Eroğlu (Cumhur İttifakı)
Menderes: Bülent Soylu (Cumhur İttifakı)
Menemen: Durmaz Bayraktar (Cumhur İttifakı)
Ödemiş: Münir Bezmez (Cumhur İttifakı)
Seferihisar: Hamit Nişancı (Cumhur İttifakı)
Selçuk: Osman Başterzi (Cumhur İttifakı)
Tire: Selman İçelli (Cumhur İttifakı)
Torbalı: Adnan Yaşar Görmez (Cumhur İttifakı)
Urla: Adıgüzel Demirel (Cumhur İttifakı)
- Cumhuriyet Halk Partisi
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Tunç Soyer (Millet İttifakı)
Aliağa: Özcan Durmaz (Millet İttifakı)
Balçova: Mehmet Ali Çalkaya (Millet İttifakı)
Bayındır: Ufuk Sesli (Millet İttifakı)
Bayraklı: Serdar Sandal (Millet İttifakı)
Bergama: İdris Yavuz Yılmaz (Millet İttifakı)
Beydağ: Feridun Yılmazlar (Millet İttifakı)
Bornova: Mustafa İduğ (Millet İttifakı)
Buca: Erhan Kılıç (Millet İttifakı)
Çeşme: Ekrem Oran (Millet İttifakı)
Çiğli: Utku Gümrükçü (Millet İttifakı)
Dikili: Adil Kırgöz (Millet İttifakı)
Foça: Fatih Gürbüz (Millet İttifakı)
Gaziemir: Halil Arda (Millet İttifakı)
Güzelbahçe: Mustafa İnce (Millet İttifakı)
Karabağlar: Muhittin Selvitopu (Millet İttifakı)
Karaburun: İlkay Girgin Erdoğan (Millet İttifakı)
Karşıyaka: Cemil Tugay (Millet İttifakı)
Kemalpaşa: Rıdvan Karakayalı (Millet İttifakı)
Kınık: Ahmet Özkan (Millet İttifakı)
Konak: Abdül Batur (Millet İttifakı)
Menderes: Mustafa Kayalar (Millet İttifakı)
Menemen: Serdar Aksoy (Millet İttifakı)
Narlıdere: Ali Engin (Millet İttifakı)
Ödemiş: Mehmet Eriş (Millet İttifakı)
Seferihisar: İsmail Yetişkin (Millet İttifakı)
Selçuk: Filiz Ceritoğlu Şengel (Millet İttifakı)
Torbalı: İsmail Uygur (Millet İttifakı)
Urla: İbrahim Burak Oğuz (Millet İttifakı)
- Milliyetçi Hareket Partisi
Aliağa: Serkan Acar (Cumhur İttifakı)
Çeşme: Mustafa Cenger (Cumhur İttifakı)
Dikili: Buğra Akın (Cumhur İttifakı)
Foça: Serdar Mersinli (Cumhur İttifakı)
Narlıdere: Süleyman Kocabıyık (Cumhur İttifakı)
- İYİ Parti
Kiraz: Mehmet Emin Avşar (Millet İttifakı)
Tire: Atakan Duran (Millet İttifakı)
- Büyük Birlik Partisi
Bornova: Mehmet Yalçın Emre
Bergama: Namık Kemal Eroğlu
Balçova: Mehmet Aktaş
Bayraklı: Hacı İbrahim Kireşçi
Tire: Erkan Etçi
- Demokratik Sol Parti
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Selçuk Karakülçe
Bornova: Sedat Anavatan
Buca: İsmail Hakkı Bekiroğlu
Çiğli: Abdurahman Tekin
Güzelbahçe: Kemal Cem Pülten
Karşıyaka: Okan Adatepe
Konak: Ali Sami Er
Narlıdere: Erdoğan Ezgi
Aliağa: Osman Kocabıyık
Çeşme: Ufuk Çankaya
Dikili: İsmail Can Polat
Karaburun: Dinçer Özlüoğlu
Kemalpaşa: Savaş Memiş
Kınık: Ali Göktaş
Kiraz: Salim Özkarataş
Menderes: Nedim Yaşar Gürsoy
Ödemiş: Özgür Köksal
Seferihisar: Suna Çabuk
Selçuk: Hüseyin Kireç
Tire: Tayfur Çiçek
Torbalı: Behaettin Karaca
Urla: Oya Kahraman
Bayraklı: Ali Atıf Şen
- Vatan Partisi
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Rifat Mutlu
Aliağa: Hasan Şahin
Balçova: Necati Ağralı
Bayındır: İsmail Babahan
Bayraklı: Hasan Atilla Türköz
Bergama: Mehmet Feyzi Demirtaş
Beydağ: Hüseyin Çakıcı
Bornova: Cengiz Çakır
Buca: İsa Şenol
Çeşme: Hakan Ortabaş
Çiğli: Bülent Şahin
Dikili: Mehmet Albayrak
Foça: Esin Hatırlı
Gaziemir: Cumhur Işık Atabay
Güzelbahçe: H. Cengiz Erşen
Karabağlar: Abdullah Karşılayan
Karaburun: Orhan Bulunmaz
Karşıyaka: Hüseyin Cem Zeren
Kemalpaşa: Hasan Ali Karşılayan
Kınık: Sefa Köken
Kiraz: Meltem Ayvalı
Konak: Bülent Karagöz
Menderes: Birkan Burkan
Menemen: Baittin Erbey
Narlıdere: Gazi Kendigelen
Ödemiş: Abdullah Özoğlu
Seferihisar: Veli Bozkaya
Selçuk: Levent Özciğer
Tire: Nevin Odabaş
Torbalı: Muzaffer Yıldırımer
Urla: Cenap Yener
- Saadet Partisi
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Şerafettin Kılıç
Aliağa: İsmet Topal
Balçova: Seyfullah Özbek
Bayındır: Ayhan Bilgi
Bayraklı: Vedat Kolukısı
Bergama: Halit Gül
Beydağ: Mustafa Bekar
Bornova: İbrahim Orakçı
Buca: Ceren Kara
Çeşme: Zahit Yıldız
Çiğli: Muhsin Gircude
Dikili: Mustafa İnan
Foça: Paşali Feyiz
Gaziemir: Ömer Çağlar
Güzelbahçe: Osman Tunç
Karabağlar: Mümin Baştürk
Karaburun: Zekeriya Yılmaz
Karşıyaka: Hatice Değerli
Kemalpaşa: Mehmet Ali Özüdoğru
Kınık: Selim Özcan
Kiraz: Mesut Sertkaya
Konak: Mustafa Erduran
Menderes: Hamza Demir
Menemen: Servet Yıldız
Narlıdere: Halil Yalçınkaya
Ödemiş: Şahap Bozkurt
Seferihisar: Zehra Çakar
Selçuk: Mine Güzel
Tire: Mehmet Ekmen
Torbalı: Kasım Ocak
Urla: Harun Güneş
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