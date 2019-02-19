Geçici aday listeleri seçim kurullarında - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Kahramanmaraş'ta bazı siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Büyükşehir: Hayrettin Güngör (Cumhur İttifakı)

Onikişubat: Hanefi Mahçiçek (Cumhur İttifakı)

Dulkadiroğlu: Necati Okay (Cumhur İttifakı)

Elbistan: Mehmet Gürbüz (Cumhur İttifakı)

Afşin: Mehmet Fatih Güven (Cumhur İttifakı)

Göksun: Hüseyin Coşkun Aydın (Cumhur İttifakı)

Ekinözü: Bilal Eker (Cumhur İttifakı)

Andırın: Ahmet Doğan (Cumhur İttifakı)

Türkoğlu: Osman Okumuş (Cumhur İttifakı)

Pazarcık: İbrahim Yılmazcan (Cumhur İttifakı)

- Cumhuriyet Halk Partisi

Büyükşehir: Ali Öztunç

(Millet İttifakı)

Dulkadiroğlu: Ayhan Çiftarslan

(Millet İttifakı)

Nurhak: İlhami Bozan

(Millet İttifakı)

Ekinözü: Fatih Vicdan

(Millet İttifakı)

Pazarcık: Haydar İkizer

(Millet İttifakı)

- Milliyetçi Hareket Partisi