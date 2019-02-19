Geçici aday listeleri seçim kurullarında - KARABÜK

Karabük'te, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Karabük'te, siyasi partilerin İl ve İlçe Seçim Kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları, partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerine göre şöyle:
- Saadet Partisi
Karabük: Mehmet Yüce
Safranbolu: Orhan Gökmen
Eflani: Veli Gözlemeci
Eskipazar: Ramazan Turan
Yenice: İsmail Kirenli
Ovacık: Osman Uluşan
Yortan Beldesi: Hüseyin Acar
- Büyük Birlik Partisi
Karabük: Mahmut Malkoç
Safranbolu: Halil İbrahim Kartaş
Eskipazar: Niyazi Küçükyılmaz
- Cumhuriyet Halk Partisi
Safranbolu: Elif Köse
Yenice: Sabri Cebecik
Ovacık: Hidayet Kasımoğlu
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Karabük: Burhanettin Uysal
Safranbolu: Ali Kaya
Eflani: İbrahim Ertuğrul
Eskipazar: Mustafa Yarkan
Yenice: Coşkun Güven
Ovacık: Yakup Narter
Yortan Beldesi: Yılmaz Tiryaki
- Milliyetçi Hareket Partisi
Karabük: Refet Vergili
Safranbolu: Fatma Danışman
Eflani: Hüsnü Akın
Eskipazar: Hüseyin Dönmez
Yenice: Zeki Çaylı
Ovacık: Bahri Eroğlu
Yortan Beldesi: Ali Şık
- İYİ Parti
Karabük: Dursun Altıparmak
Eflani: Halil İbrahim Bulut
Eskipazar: Uğur Kayabaşı
Yortan Beldesi: Türkcan Cantürk
İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...
İstanbul'da yolcu dolu minibüse ateş açıldı! Çatışma çıktı
Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma
İki savaş uçağı havada çarpıştı! İşte o anlar
Trump'ın başı bu kez belada!
Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi
Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum