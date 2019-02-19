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Geçici aday listeleri seçim kurullarında - KARABÜK

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 20:09 | Son Güncelleme

Geçici aday listeleri seçim kurullarında - KARABÜK

Karabük'te, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Karabük'te, siyasi partilerin İl ve İlçe Seçim Kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları, partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerine göre şöyle:

- Saadet Partisi

Karabük: Mehmet Yüce

Safranbolu: Orhan Gökmen

Eflani: Veli Gözlemeci

Eskipazar: Ramazan Turan

Yenice: İsmail Kirenli

Ovacık: Osman Uluşan

Yortan Beldesi: Hüseyin Acar

- Büyük Birlik Partisi

Karabük: Mahmut Malkoç

Safranbolu: Halil İbrahim Kartaş

Eskipazar: Niyazi Küçükyılmaz

- Cumhuriyet Halk Partisi

Safranbolu: Elif Köse

Yenice: Sabri Cebecik

Ovacık: Hidayet Kasımoğlu

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Karabük: Burhanettin Uysal

Safranbolu: Ali Kaya

Eflani: İbrahim Ertuğrul

Eskipazar: Mustafa Yarkan

Yenice: Coşkun Güven

Ovacık: Yakup Narter

Yortan Beldesi: Yılmaz Tiryaki

- Milliyetçi Hareket Partisi

Karabük: Refet Vergili

Safranbolu: Fatma Danışman

Eflani: Hüsnü Akın

Eskipazar: Hüseyin Dönmez

Yenice: Zeki Çaylı

Ovacık: Bahri Eroğlu

Yortan Beldesi: Ali Şık

- İYİ Parti

Karabük: Dursun Altıparmak

Eflani: Halil İbrahim Bulut

Eskipazar: Uğur Kayabaşı

Yortan Beldesi: Türkcan Cantürk

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Anahtar Kelimeler:
Karabük Mahalli İdareler Genel Seçimleri

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