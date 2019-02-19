Geçici aday listeleri seçim kurullarında - KARAMAN

KARAMAN (AA) - Karaman'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Karaman'da siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Karaman: Mahmut Sami Şahin
Ayrancı: Yavuz Candan
Ermenek : Uğur Sözkesen
Kazımkarabekir: Ali İhsan Alanlı
Sarıveliler: Hayri Samur
Başyayla: Ahmet İpek
- Cumhuriyet Halk Partisi
Karaman: Emin Ege
Ayrancı : Ramazan Delice (Millet İttifakı)
Kazımkarabekir: Sami Evren
Başyayla : Ahmet Alper
Sarıveliler: Muhittin Türkan
- Milliyetçi Hareket Partisi
Karaman : Savaş Kalaycı
Ayrancı: Yüksel Büyükkarcı
Kazımkarabekir : Recep Boyacıoğlu
Ermenek: Emel Öztürk
Başyayla: Yunus Yıldız
Sarıveliler: Hakan Çoşkuner
- İYİ Parti
Karaman : Zühtü Bahadır Bayraç
Ermenek: Atilla Zorlu (Millet İttifakı)
Başyayla: Ahmet Koca
- Saadet Partisi
Karaman : Şaban Şahin
Bağımsız Adaylar
Sarıveliler: Halil Kulak
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