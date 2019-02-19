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Geçici aday listeleri seçim kurullarında - KARS

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 22:42 | Son Güncelleme

Geçici aday listeleri seçim kurullarında - KARS

Kars'ta, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Kentte siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Arpaçay: Erçetin Altay

Akyaka: Ergüder Toptaş

Selim: Coşkun Altun

Sarıkamış: Köksal Toksoy

Susuz: Ali Yeğin

Kağızman: Nuri Turan

Digor: Nebi Kerenciler

Dağpınar beldesi: Ömer Vargül

- Cumhuriyet Halk Partisi

Merkez: Taner Toraman

Arpaçay: Enver Akkaya

Selim: İlyas Barışkoç

Sarıkamış: Turgut Yurdakul

Susuz: Oğuz Yantemur

Dağpınar beldesi: Nurettin Artuğ

- Milliyetçi Hareket Partisi

Merkez: Çetin Nazik (Cumhur İttifakı)

Arpaçay: Erdal Mert

Akyaka: Gürsoy Çapık

Selim: Yusuf Yeke

Sarıkamış: Harun Hayali

Susuz: Adem Can Daysal

Kağızman: Nevzat Yıldız

Digor: Selçuk Balcı

Dağpınar Beldesi: Atalay Tazegül

- Halkların Demokratik Partisi

Merkez: Ayhan Bilgen - Şevin Alaca

Sarıkamış: Zeynep Çelik - Yaşar Aras

Kağızman: Gögercin Aras - Mehmet Emin Aras

Digor: Güljin Kaya - Mustafa Özyağcı

- İYİ Parti

Merkez: Settar Kaya

Selim: Nazım İrfan Tanrıkulu

Arpaçay: Talip Sönmez

Akyaka: Bülent Aktaş

- Demokratik Sol Parti:

Merkez: Naif Alibeyoğlu

- Saadet Partisi:

Merkez: Şenol Çolak

- Vatan Partisi

Merkez: Tuncay Mutluer

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