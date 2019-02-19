Geçici aday listeleri seçim kurullarında - KARS

Kars'ta, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Kentte siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Arpaçay: Erçetin Altay
Akyaka: Ergüder Toptaş
Selim: Coşkun Altun
Sarıkamış: Köksal Toksoy
Susuz: Ali Yeğin
Kağızman: Nuri Turan
Digor: Nebi Kerenciler
Dağpınar beldesi: Ömer Vargül
- Cumhuriyet Halk Partisi
Merkez: Taner Toraman
Arpaçay: Enver Akkaya
Selim: İlyas Barışkoç
Sarıkamış: Turgut Yurdakul
Susuz: Oğuz Yantemur
Dağpınar beldesi: Nurettin Artuğ
- Milliyetçi Hareket Partisi
Merkez: Çetin Nazik (Cumhur İttifakı)
Arpaçay: Erdal Mert
Akyaka: Gürsoy Çapık
Selim: Yusuf Yeke
Sarıkamış: Harun Hayali
Susuz: Adem Can Daysal
Kağızman: Nevzat Yıldız
Digor: Selçuk Balcı
Dağpınar Beldesi: Atalay Tazegül
- Halkların Demokratik Partisi
Merkez: Ayhan Bilgen - Şevin Alaca
Sarıkamış: Zeynep Çelik - Yaşar Aras
Kağızman: Gögercin Aras - Mehmet Emin Aras
Digor: Güljin Kaya - Mustafa Özyağcı
- İYİ Parti
Merkez: Settar Kaya
Selim: Nazım İrfan Tanrıkulu
Arpaçay: Talip Sönmez
Akyaka: Bülent Aktaş
- Demokratik Sol Parti:
Merkez: Naif Alibeyoğlu
- Saadet Partisi:
Merkez: Şenol Çolak
- Vatan Partisi
Merkez: Tuncay Mutluer
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