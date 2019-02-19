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Geçici aday listeleri seçim kurullarında - KASTAMONU

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 22:01 | Son Güncelleme

Geçici aday listeleri seçim kurullarında - KASTAMONU

Kastamonu'da, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Kentte, bazı siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Kastamonu: Tahsin Babaş

Abana: Yunus Akgül

Ağlı: Muharrem Dinç

Araç: Güngör Çetin

Azdavay: Osman Nuri Civelek

Bozkurt: Muammer Yanık

Cide: Nejdet Demir

Çatalzeytin: Musa İhsan Uğuz

Daday: Hasan Aydemir

Devrekani: Engin Altıkulaç

Doğanyurt: Ahmet Kaya

Hanönü: Serkan Uçar

İhsangazi: Zühtü Danacı

İnebolu: Mustafa Huner Özay

Küre: Kemal Bakır

Pınarbaşı: Şenol Yaşar

Seydiler: Oğuz Yılmaz

Şenpazar: Cem Çınar

Taşköprü: Hüseyin Arslan

Tosya: Kazım Şahin

- Cumhuriyet Halk Partisi

Kastamonu: Mustafa Öztürk (Millet İttifakı)

Abana: Erfain Tekin (Millet İttifakı)

Araç: Satılmış Sarıkaya (Millet İttifakı)

Azdavay: Mehmet Emin Tuncay
(Millet İttifakı)

Bozkurt: Güvenç Demirezen (Millet İttifakı)

Cide: Mehmet Eşref Mutlu
(Millet İttifakı)

Çatalzeytin: Mahir Muhlis Acar (Millet İttifakı)

Daday: Hasan Fehmi Taş (Millet İttifakı)

Hanönü: Yılmaz Karakoç
(Millet İttifakı)

İnebolu: Faruk Öz

Küre: Emrullah Sezer

Seydiler: Halit Cesur
(Millet İttifakı)

Taşköprü: Ahmet Kesim

- Milliyetçi Hareket Partisi

Kastamonu: Rahmi Galip Vidinlioğlu

Abana: Erhan Özgür

Ağlı: Şahin Çolak

Araç: Fikri Yazan

Azdavay: Akif Özdemir

Bozkurt: Abdullah Bozkurt Ekeş

Cide: Ahmet Çakmak

Çatalzeytin: Ahmet Demir

Daday: Mehmet Kılıç

Devrekani: Mümtaz Aliustaoğlu

Doğanyurt: Hakkı Çolak

Hanönü: Hasan Basri Yücel

İhsangazi: Hayati Sağlık

İnebolu: Engin Uzuner

Küre: Serkan Sevinç

Pınarbaşı: Aslan Altuntaş

Seydiler: Mehmet Erdoğan

Şenpazar: Mustafa Eğilmez

Taşköprü: Abdullah Çatal

Tosya: Volkan Kavaklıgil

- İYİ Parti

Ağlı: Mesut Mangaloğlu (Millet İttifakı)

Devrekani: Ayhan Kırık (Millet İttifakı)

İnebolu: Oğuzhan Canoğlu

Küre: Kamil Aydınlı

Pınarbaşı: Bayram Sarımeşe
(Millet İttifakı)

Şenpazar: Ayhan Işık
(Millet İttifakı)

Taşköprü: Satılmış Şen

Tosya: Mustafa Güvenç (Millet İttifakı)

- Saadet Partisi

Kastamonu: Kadir Yalçın

Abana: Çağla Yüksel

Ağlı: Engin Demirci

Araç: Esra Acar

Azdavay: İlyas Ak

Bozkurt: Mustafa Çukurkol

Cide: Hasan Soyubelli

Çatalzeytin: Akif Yalçın

Daday: Murat Tansever

Devrekani: Şükrü Göksu

Doğanyurt: Ömer Yalçın

Hanönü: Nihat Yazıcıoğlu

İhsangazi: Hasan Bakar

İnebolu: Nizam Kuvvet

Küre: İsmail Taşkan

Pınarbaşı: Ayhan Gündoğdu

Seydiler: Hasip Yazıcıoğlu

Şenpazar: Ramazan Öteleş

Taşköprü: Tayyip Köse

Tosya: İsmail Akmanoğlu

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KASTAMONU Mahalli İdareler Genel Seçimleri seçim 2019 yerel seçimler

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