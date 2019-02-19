Geçici aday listeleri seçim kurullarında - KASTAMONU

Kastamonu'da, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Kentte, bazı siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Kastamonu: Tahsin Babaş
Abana: Yunus Akgül
Ağlı: Muharrem Dinç
Araç: Güngör Çetin
Azdavay: Osman Nuri Civelek
Bozkurt: Muammer Yanık
Cide: Nejdet Demir
Çatalzeytin: Musa İhsan Uğuz
Daday: Hasan Aydemir
Devrekani: Engin Altıkulaç
Doğanyurt: Ahmet Kaya
Hanönü: Serkan Uçar
İhsangazi: Zühtü Danacı
İnebolu: Mustafa Huner Özay
Küre: Kemal Bakır
Pınarbaşı: Şenol Yaşar
Seydiler: Oğuz Yılmaz
Şenpazar: Cem Çınar
Taşköprü: Hüseyin Arslan
Tosya: Kazım Şahin
- Cumhuriyet Halk Partisi
Kastamonu: Mustafa Öztürk (Millet İttifakı)
Abana: Erfain Tekin (Millet İttifakı)
Araç: Satılmış Sarıkaya (Millet İttifakı)
Azdavay: Mehmet Emin Tuncay
(Millet İttifakı)
Bozkurt: Güvenç Demirezen (Millet İttifakı)
Cide: Mehmet Eşref Mutlu
(Millet İttifakı)
Çatalzeytin: Mahir Muhlis Acar (Millet İttifakı)
Daday: Hasan Fehmi Taş (Millet İttifakı)
Hanönü: Yılmaz Karakoç
(Millet İttifakı)
İnebolu: Faruk Öz
Küre: Emrullah Sezer
Seydiler: Halit Cesur
(Millet İttifakı)
Taşköprü: Ahmet Kesim
- Milliyetçi Hareket Partisi
Kastamonu: Rahmi Galip Vidinlioğlu
Abana: Erhan Özgür
Ağlı: Şahin Çolak
Araç: Fikri Yazan
Azdavay: Akif Özdemir
Bozkurt: Abdullah Bozkurt Ekeş
Cide: Ahmet Çakmak
Çatalzeytin: Ahmet Demir
Daday: Mehmet Kılıç
Devrekani: Mümtaz Aliustaoğlu
Doğanyurt: Hakkı Çolak
Hanönü: Hasan Basri Yücel
İhsangazi: Hayati Sağlık
İnebolu: Engin Uzuner
Küre: Serkan Sevinç
Pınarbaşı: Aslan Altuntaş
Seydiler: Mehmet Erdoğan
Şenpazar: Mustafa Eğilmez
Taşköprü: Abdullah Çatal
Tosya: Volkan Kavaklıgil
- İYİ Parti
Ağlı: Mesut Mangaloğlu (Millet İttifakı)
Devrekani: Ayhan Kırık (Millet İttifakı)
İnebolu: Oğuzhan Canoğlu
Küre: Kamil Aydınlı
Pınarbaşı: Bayram Sarımeşe
(Millet İttifakı)
Şenpazar: Ayhan Işık
(Millet İttifakı)
Taşköprü: Satılmış Şen
Tosya: Mustafa Güvenç (Millet İttifakı)
- Saadet Partisi
Kastamonu: Kadir Yalçın
Abana: Çağla Yüksel
Ağlı: Engin Demirci
Araç: Esra Acar
Azdavay: İlyas Ak
Bozkurt: Mustafa Çukurkol
Cide: Hasan Soyubelli
Çatalzeytin: Akif Yalçın
Daday: Murat Tansever
Devrekani: Şükrü Göksu
Doğanyurt: Ömer Yalçın
Hanönü: Nihat Yazıcıoğlu
İhsangazi: Hasan Bakar
İnebolu: Nizam Kuvvet
Küre: İsmail Taşkan
Pınarbaşı: Ayhan Gündoğdu
Seydiler: Hasip Yazıcıoğlu
Şenpazar: Ramazan Öteleş
Taşköprü: Tayyip Köse
Tosya: İsmail Akmanoğlu
İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...
İstanbul'da yolcu dolu minibüse ateş açıldı! Çatışma çıktı
Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma
İki savaş uçağı havada çarpıştı! İşte o anlar
Trump'ın başı bu kez belada!
Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi
Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum