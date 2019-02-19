Geçici aday listeleri seçim kurullarında - KASTAMONU

Kastamonu'da, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Kentte, bazı siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Kastamonu: Tahsin Babaş

Abana: Yunus Akgül

Ağlı: Muharrem Dinç

Araç: Güngör Çetin

Azdavay: Osman Nuri Civelek

Bozkurt: Muammer Yanık

Cide: Nejdet Demir

Çatalzeytin: Musa İhsan Uğuz

Daday: Hasan Aydemir

Devrekani: Engin Altıkulaç

Doğanyurt: Ahmet Kaya

Hanönü: Serkan Uçar

İhsangazi: Zühtü Danacı

İnebolu: Mustafa Huner Özay

Küre: Kemal Bakır

Pınarbaşı: Şenol Yaşar

Seydiler: Oğuz Yılmaz

Şenpazar: Cem Çınar

Taşköprü: Hüseyin Arslan

Tosya: Kazım Şahin

- Cumhuriyet Halk Partisi

Kastamonu: Mustafa Öztürk (Millet İttifakı)

Abana: Erfain Tekin (Millet İttifakı)

Araç: Satılmış Sarıkaya (Millet İttifakı)

Azdavay: Mehmet Emin Tuncay

(Millet İttifakı)

Bozkurt: Güvenç Demirezen (Millet İttifakı)

Cide: Mehmet Eşref Mutlu

(Millet İttifakı)