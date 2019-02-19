Geçici aday listeleri seçim kurullarında - KAYSERİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Kayseri'de, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:
- Adalet ve Kalkınma Partisi:
Kayseri Büyükşehir: Memduh Büyükkılıç (Cumhur İttifakı)
Akkışla: Ayhan Aslan (Cumhur İttifakı)
Bünyan: Özkan Altun (Cumhur İttifakı)
Develi: Mehmet Cabbar (Cumhur İttifakı)
Felahiye: Vural Coşkun (Cumhur İttifakı)
Hacılar: Bilal Özdoğan (Cumhur İttifakı)
İncesu: Zekeriya Karayol (Cumhur İttifakı)
Kocasinan: Ahmet Çolakbayrakdar (Cumhur İttifakı)
Melikgazi: Mustafa Palancıoğlu (Cumhur İttifakı)
Talas: Mustafa Yalçın (Cumhur İttifakı)
Tomarza: Davut Şahin (Cumhur İttifakı)
Yahyalı: Esat Öztürk (Cumhur İttifakı)
Yeşilhisar: Halit Taşyapan (Cumhur İttifakı)
- Cumhuriyet Halk Partisi:
Melikgazi: Sema Karaoğlu (Millet İttifakı)
Hacılar: Gülay Talaslı (Millet İttifakı)
Pınarbaşı: Deniz Yağan
Sarıoğlan: Mehmet Bayraklı (Millet İttifakı)
Sarız: Ömer Faruk Eroğlu (Millet İttifakı)
Akkışla: Mustafa Güner (Millet İttifakı)
Tomarza: Osman Koç (Millet İttifakı)
Bünyan: Mustafa Navruz (Millet İttifakı)
- Milliyetçi Hareket Partisi:
Pınarbaşı: Memduh Uzunluoğlu (Cumhur İttifakı)
Özvatan: Halit Demir (Cumhur İttifakı)
Sarıoğlan: Bekir Ayyıldırım (Cumhur İttifakı)
Sarız: Baki Bayrak (Cumhur İttifakı)
- İYİ Parti:
Kayseri Büyükşehir: Dursun Ataş (Millet İttifakı)
Develi: Ali Ağca (Millet İttifakı)
Felahiye: Zayit Açı (Millet İttifakı)
İncesu: Mustafa İlmek (Millet İttifakı)
Kocasinan: Hasan Sami Özvarinli (Millet İttifakı)
Özvatan: Mehmet Bingöl (Millet İttifakı)
Pınarbaşı: Cuma Sağlam (Millet İttifakı)
Talas: Osman Haymana (Millet İttifakı)
Yahyalı: Abdullah Yılmaz (Millet İttifakı)
Yeşilhisar: Metin İnce (Millet İttifakı)
- Saadet Partisi:
Kayseri Büyükşehir: Mahmut Arıkan
Akkışla: Abdullah Çağrı Elgün
Bünyan: Hakan Çelik
Develi: Abdullah Akkuş
Felahiye: Sinan Taşçı
Hacılar: Erdal Altun
İncesu: Orhan Kaya
Kocasinan: Haşim Özçelik
Melikgazi: Sinan Aktaş
Özvatan: Vedat Ali Tur
Pınarbaşı: Vacit Kip
Sarıoğlan: İbrahim Turgut
Sarız: Muharrem Çelik
Talas: Harun Toprak
Tomarza: Ömer Yerli
Yahyalı: Nuh Tosun
Yeşilhisar: Yavuz Mercan
İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...
İstanbul'da yolcu dolu minibüse ateş açıldı! Çatışma çıktı
Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma
İki savaş uçağı havada çarpıştı! İşte o anlar
Trump'ın başı bu kez belada!
Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi
Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi