Geçici aday listeleri seçim kurullarında - KİLİS

KİLİS (AA) - Kilis'te 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Kilis'te siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Kilis Merkez: Mehmet Abdi Bulut
Musabeyli: Ayhan Yılmaz
Polateli: Hakkı Çelik
Elbeyli: Süleyman Şimşek
- Cumhuriyet Halk Partisi
Polateli: Mustafa Polat (Millet İttifakı)
Elbeyli: Abdurrahman Karaşahin (Millet İttifakı)
- Milliyetçi Hareket Partisi
Kilis Merkez: Ömer Yabancı
Musabeyli: İhsan Ölmez
Polateli: Hakkı Kılıç
Elbeyli: Suat Kemal Özkan
- İYİ Parti
Kilis Merkez: Ahmet Nalçacıoğlu (Millet İttifakı)
Musabeyli: Halil Çetin (Millet İttifakı)
- Saadet Partisi
Kilis Merkez: Şerif Karakurt
Musabeyli: Abdullah Fizgelioğlu
Polateli: Mihdat Bayındır
Elbeyli: Murat Gezici
- Bağımsız Türkiye Partisi
Merkez: Alaiddin Özkar
Polateli: Mahmut Ceritlioğlu
Elbeyli: Abidin Dokuzluoğlu
- Türkiye Komünist Partisi
Kilis Merkez: İlker Buğday
- Demokratik Sol Parti
Kilis Merkez: Cafer Gültekin
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