HABER

Geçici aday listeleri seçim kurullarında - KİLİS

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 21:45 | Son Güncelleme

Geçici aday listeleri seçim kurullarında - KİLİS

KİLİS (AA) - Kilis'te 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Kilis'te siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Kilis Merkez: Mehmet Abdi Bulut

Musabeyli: Ayhan Yılmaz

Polateli: Hakkı Çelik

Elbeyli: Süleyman Şimşek

- Cumhuriyet Halk Partisi

Polateli: Mustafa Polat (Millet İttifakı)

Elbeyli: Abdurrahman Karaşahin (Millet İttifakı)

- Milliyetçi Hareket Partisi

Kilis Merkez: Ömer Yabancı

Musabeyli: İhsan Ölmez

Polateli: Hakkı Kılıç

Elbeyli: Suat Kemal Özkan

- İYİ Parti

Kilis Merkez: Ahmet Nalçacıoğlu (Millet İttifakı)

Musabeyli: Halil Çetin (Millet İttifakı)

- Saadet Partisi

Kilis Merkez: Şerif Karakurt

Musabeyli: Abdullah Fizgelioğlu

Polateli: Mihdat Bayındır

Elbeyli: Murat Gezici

- Bağımsız Türkiye Partisi

Merkez: Alaiddin Özkar

Polateli: Mahmut Ceritlioğlu

Elbeyli: Abidin Dokuzluoğlu

- Türkiye Komünist Partisi

Kilis Merkez: İlker Buğday

- Demokratik Sol Parti

Kilis Merkez: Cafer Gültekin

Casus Müzesi'nde Sovyet gizli servisinin sırları çıktı Casus Müzesi'nde Sovyet gizli servisinin sırları çıktı
Son 25 yılın en soğuk günlerini yaşıyorlar! Son 25 yılın en soğuk günlerini yaşıyorlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2019 yerel seçimleri aday listesi Kilis

En Çok Okunan Haberler

CHP, İzmir'de çok tartışılan belediye başkan adayını değiştirdi

CHP, İzmir'de çok tartışılan belediye başkan adayını değiştirdi

Adalet Bakanı Gül'den nöbetçi noter uygulaması

Adalet Bakanı Gül'den nöbetçi noter uygulaması

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

Anne-kızın yeni imajı sosyal medyayı salladı

Anne-kızın yeni imajı sosyal medyayı salladı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'PKK, terörist başı Öcalan'ı dışlıyor'

'PKK, terörist başı Öcalan'ı dışlıyor'

Afrin şehidi Erzurum'da, gözyaşları ve dualarla uğurlandı

'Şehit olursam medyaya verirsin' demişti! En acı veda!

Üniversiteli Zülal cinayetinde, sanığın cezai ehliyeti tam raporu

Kız arkadaşını kılıçla öldürmüştü! Beklenen rapor geldi!

Yanarak ölen Cemal bebek toprağa verildi

Yürek yakan kare! Daha 2 aylıktı...

İzmir’de CHP Buca adayı değiştirildi

CHP, İzmir'de çok tartışılan belediye başkan adayını değiştirdi

Kocaeli'de su isteyerek evine girdiği yaşlı kadını dövüp, gasbeden zanlı yakalandı

Yaşlı kadına iğrenç saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.