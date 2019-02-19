HABER

Geçici aday listeleri seçim kurullarında - KONYA

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 22:42 | Son Güncelleme

Geçici aday listeleri seçim kurullarında - KONYA

Konya'da 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Konya'da, siyasi partilerin İl ve İlçe Seçim Kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları, partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerine göre şöyle:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Büyükşehir Belediyesi: Uğur İbrahim Altay (Cumhur İttifakı)

Ahırlı: İsa Akgül (Cumhur İttifakı)

Akşehir: Salih Akkaya (Cumhur İttifakı)

Altınekin: Muharrem Dere (Cumhur İttifakı)

Beyşehir: Üzeyir Yaşar (Cumhur İttifakı)

Bozkır: Sadettin Saygı (Cumhur İttifakı)

Cihanbeyli: Mehmet Kale (Cumhur İttifakı)

Çeltik: Ali Meşe (Cumhur İttifakı)

Çumra: Halit Oflaz (Cumhur İttifakı)

Derbent: Hüseyin Ayten (Cumhur İttifakı)

Derebucak: Ahmet Kısa (Cumhur İttifakı)

Ereğli: Adem Erdal (Cumhur İttifakı)

Güneysınır: Ahmet Demir (Cumhur İttifakı)

Hadim: Ahmet Hadimioğlu (Cumhur İttifakı)

Hüyük: Mehmet Çiğdem (Cumhur İttifakı)

Ilgın: Yaşçın Ertaş (Cumhur İttifakı)

Karatay: Hasan Kılca (Cumhur İttifakı)

Meram: Mustafa Kavuş (Cumhur İttifakı)

Kadınhanı: Mehmet Badem (Cumhur İttifakı)

Karapınar: Mehmet Yaka (Cumhur İttifakı)

Kulu: Murat Ünver (Cumhur İttifakı)

Sarayönü: Nafiz Solak (Cumhur İttifakı)

Selçuklu: Ahmet Pekyatırmacı (Cumhur İttifakı)

Seydişehir: Mehmet Tutal (Cumhur İttifakı)

Taşkent: Osman Arı (Cumhur İttifakı)

Yalıhüyük: Hasan Koçer (Cumhur İttifakı)

Yunak: Abdullah Emre Demirhan (Cumhur İttifakı)

- Cumhuriyet Halk Partisi

Akşehir: Eyüp Oyan

Çumra: Veli Harman

Derbent: İsmail Fidan

Emirgazi: Dursun Döleker

Ereğli: Bülent Ecevit Tatlıdil

Halkapınar: Ahmet Özkaya

Karatay: Mehmet Şeflek

Meram: Mehmet Gayretli

Kadınhanı: Veli Köleli

Karapınar: Kamil Bülbül Okuyucu

Kulu: Galip Polat

Selçuklu: Ahmet Adil Tırpan

Seydişehir: Mehmet Katlav

Taşkent: Hilal Ülkü Türedi

Tuzlukçu: Nurettin Akbuğa

- Milliyetçi Hareket Partisi

Akören: İsmail Arslan (Cumhur İttifakı)

Doğanhisar: İhsan Öztoklu (Cumhur İttifakı)

Emirgazi: Nuri Şen Koçak (Cumhur İttifakı)

Halkapınar: Mehmet Bakkal (Cumhur İttifakı)

Tuzlukçu: İsmail Budak (Cumhur İttifakı)

- İYİ Parti

Büyükşehir Belediyesi: Oğuz Şimşek (Millet İttifakı)

Ahırlı: Ceylan Aslan

Akören: İbrahim Açta

Akşehir: Osman Fedai

Altınekin: Sırrı Özdemir

Beyşehir: Cumali Arıcan

Bozkır: Kemal Esenkaya

Çeltik: İzzet Çalık

Çumra: Rafet Gülşen

Derebucak: Yusuf Uyar

Doğanhisar: Abdullah Koç

Ereğli: Yaşar Yaman

Güneysınır: Murat Kara

Hadim: İbrahim Şimşek

Hüyük: Ahmet Temiz

Ilgın: Mustafa Öğdü

Karatay: Ahmet Tamer

Meram: Mehmet İlker Yiğit

Sarayönü: Mehmet Karlı

Selçuklu: Muammer Çağlayan

Seydişehir: Muammer Urhan

Yalıhüyük: Şenaydın Doğan

Yunak: Halim Yıldırım

- Halkların Demokratik Partisi

Büyükşehir Belediyesi: Gıyasettin Almaz

- Saadet Partisi

Büyükşehir Belediyesi: Hasan Hüseyin Uyar

Ahırlı: Yavuz Karadayı

Akören: Mustafa Perihan

Akşehir: Mustafa Karakaş

Altınekin: Mustafa Özeskici

Beyşehir: Mustafa Acar

Bozkır: Mehmet Keser

Cihanbeyli: Mehmet Satılmış

Çeltik: Arif Ali Şahbaz

Çumra: Abdullah Uysal

Derbent: Hüseyin Karaçam

Derebucak: Hüseyin İrmikçi

Doğanhisar: Veysel Kapcı

Emirgazi: Dursun Ali Yaşa

Ereğli: Nazım Seyhan

Güneysınır: Mesut Solak

Hadim: Hasan Bal

Halkapınar: Halil İbrahim Aylak

Hüyük: Mustafa Çelik

Ilgın: Lütfi Çelik

Karatay: Sinan Toprak

Meram: Hüseyin Saydam

Kulu: İhsan Gökçe

Kadınhanı: Hüseyin Aydoğdu

Karapınar: Mustafa Ildız

Sarayönü: Ziya Tokgöz

Selçuklu: Kenan Özcan

Seydişehir: Raşit Nergiz

Taşkent: Mehmet Emin Aydın

Tuzlukçu: Hasan Hüseyin Çalı

Yalıhüyük: Ebubekir Mücevher

Yunak: Hüseyin Atılkan

Tam 9 asırlık! Gerçek üzerindeki işaretler incelenince ortaya çıktıTam 9 asırlık! Gerçek üzerindeki işaretler incelenince ortaya çıktı
Bu sokakta bir adımla her şey değişiyor! Ezan saatleri bile farklıBu sokakta bir adımla her şey değişiyor! Ezan saatleri bile farklı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Konya yerel seçim

En Çok Okunan Haberler

CHP, İzmir'de çok tartışılan belediye başkan adayını değiştirdi

CHP, İzmir'de çok tartışılan belediye başkan adayını değiştirdi

İdris Naim Şahin, Saadet Partisi'nin adayı oldu

İdris Naim Şahin, Saadet Partisi'nin adayı oldu

Anne-kızın yeni imajı sosyal medyayı salladı

Anne-kızın yeni imajı sosyal medyayı salladı

Akhisarspor'da Üzülmez sesleri

Akhisarspor'da Üzülmez sesleri

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karaman'da bir kişi ortağı ile arkadaşını vurdu, hastane bahçesinde intihar etti

Önce hastanede dehşet saçtı sonra silahı çenesine dayadı ve...

'PKK, terörist başı Öcalan'ı dışlıyor'

'PKK, terörist başı Öcalan'ı dışlıyor'

Afrin şehidi Erzurum'da, gözyaşları ve dualarla uğurlandı

'Şehit olursam medyaya verirsin' demişti! En acı veda!

Üniversiteli Zülal cinayetinde, sanığın cezai ehliyeti tam raporu

Kız arkadaşını kılıçla öldürmüştü! Beklenen rapor geldi!

Yanarak ölen Cemal bebek toprağa verildi

Yürek yakan kare! Daha 2 aylıktı...

İzmir’de CHP Buca adayı değiştirildi

CHP, İzmir'de çok tartışılan belediye başkan adayını değiştirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.