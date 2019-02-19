Geçici aday listeleri seçim kurullarında - KONYA

Konya'da 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Konya'da, siyasi partilerin İl ve İlçe Seçim Kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları, partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerine göre şöyle:
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Büyükşehir Belediyesi: Uğur İbrahim Altay (Cumhur İttifakı)
Ahırlı: İsa Akgül (Cumhur İttifakı)
Akşehir: Salih Akkaya (Cumhur İttifakı)
Altınekin: Muharrem Dere (Cumhur İttifakı)
Beyşehir: Üzeyir Yaşar (Cumhur İttifakı)
Bozkır: Sadettin Saygı (Cumhur İttifakı)
Cihanbeyli: Mehmet Kale (Cumhur İttifakı)
Çeltik: Ali Meşe (Cumhur İttifakı)
Çumra: Halit Oflaz (Cumhur İttifakı)
Derbent: Hüseyin Ayten (Cumhur İttifakı)
Derebucak: Ahmet Kısa (Cumhur İttifakı)
Ereğli: Adem Erdal (Cumhur İttifakı)
Güneysınır: Ahmet Demir (Cumhur İttifakı)
Hadim: Ahmet Hadimioğlu (Cumhur İttifakı)
Hüyük: Mehmet Çiğdem (Cumhur İttifakı)
Ilgın: Yaşçın Ertaş (Cumhur İttifakı)
Karatay: Hasan Kılca (Cumhur İttifakı)
Meram: Mustafa Kavuş (Cumhur İttifakı)
Kadınhanı: Mehmet Badem (Cumhur İttifakı)
Karapınar: Mehmet Yaka (Cumhur İttifakı)
Kulu: Murat Ünver (Cumhur İttifakı)
Sarayönü: Nafiz Solak (Cumhur İttifakı)
Selçuklu: Ahmet Pekyatırmacı (Cumhur İttifakı)
Seydişehir: Mehmet Tutal (Cumhur İttifakı)
Taşkent: Osman Arı (Cumhur İttifakı)
Yalıhüyük: Hasan Koçer (Cumhur İttifakı)
Yunak: Abdullah Emre Demirhan (Cumhur İttifakı)
- Cumhuriyet Halk Partisi
Akşehir: Eyüp Oyan
Çumra: Veli Harman
Derbent: İsmail Fidan
Emirgazi: Dursun Döleker
Ereğli: Bülent Ecevit Tatlıdil
Halkapınar: Ahmet Özkaya
Karatay: Mehmet Şeflek
Meram: Mehmet Gayretli
Kadınhanı: Veli Köleli
Karapınar: Kamil Bülbül Okuyucu
Kulu: Galip Polat
Selçuklu: Ahmet Adil Tırpan
Seydişehir: Mehmet Katlav
Taşkent: Hilal Ülkü Türedi
Tuzlukçu: Nurettin Akbuğa
- Milliyetçi Hareket Partisi
Akören: İsmail Arslan (Cumhur İttifakı)
Doğanhisar: İhsan Öztoklu (Cumhur İttifakı)
Emirgazi: Nuri Şen Koçak (Cumhur İttifakı)
Halkapınar: Mehmet Bakkal (Cumhur İttifakı)
Tuzlukçu: İsmail Budak (Cumhur İttifakı)
- İYİ Parti
Büyükşehir Belediyesi: Oğuz Şimşek (Millet İttifakı)
Ahırlı: Ceylan Aslan
Akören: İbrahim Açta
Akşehir: Osman Fedai
Altınekin: Sırrı Özdemir
Beyşehir: Cumali Arıcan
Bozkır: Kemal Esenkaya
Çeltik: İzzet Çalık
Çumra: Rafet Gülşen
Derebucak: Yusuf Uyar
Doğanhisar: Abdullah Koç
Ereğli: Yaşar Yaman
Güneysınır: Murat Kara
Hadim: İbrahim Şimşek
Hüyük: Ahmet Temiz
Ilgın: Mustafa Öğdü
Karatay: Ahmet Tamer
Meram: Mehmet İlker Yiğit
Sarayönü: Mehmet Karlı
Selçuklu: Muammer Çağlayan
Seydişehir: Muammer Urhan
Yalıhüyük: Şenaydın Doğan
Yunak: Halim Yıldırım
- Halkların Demokratik Partisi
Büyükşehir Belediyesi: Gıyasettin Almaz
- Saadet Partisi
Büyükşehir Belediyesi: Hasan Hüseyin Uyar
Ahırlı: Yavuz Karadayı
Akören: Mustafa Perihan
Akşehir: Mustafa Karakaş
Altınekin: Mustafa Özeskici
Beyşehir: Mustafa Acar
Bozkır: Mehmet Keser
Cihanbeyli: Mehmet Satılmış
Çeltik: Arif Ali Şahbaz
Çumra: Abdullah Uysal
Derbent: Hüseyin Karaçam
Derebucak: Hüseyin İrmikçi
Doğanhisar: Veysel Kapcı
Emirgazi: Dursun Ali Yaşa
Ereğli: Nazım Seyhan
Güneysınır: Mesut Solak
Hadim: Hasan Bal
Halkapınar: Halil İbrahim Aylak
Hüyük: Mustafa Çelik
Ilgın: Lütfi Çelik
Karatay: Sinan Toprak
Meram: Hüseyin Saydam
Kulu: İhsan Gökçe
Kadınhanı: Hüseyin Aydoğdu
Karapınar: Mustafa Ildız
Sarayönü: Ziya Tokgöz
Selçuklu: Kenan Özcan
Seydişehir: Raşit Nergiz
Taşkent: Mehmet Emin Aydın
Tuzlukçu: Hasan Hüseyin Çalı
Yalıhüyük: Ebubekir Mücevher
Yunak: Hüseyin Atılkan
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