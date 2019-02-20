Geçici aday listeleri seçim kurullarında - KÜTAHYA

Kütahya'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Kütahya'da, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Kütahya Belediyesi: Ahmet Sami Kutlu
Altıntaş: Arif Teke
Aslanapa: Muammer Özer
Çavdarhisar: Halil Başer
Domaniç: Yurdagül Bakkal
Dumlupınar: Şemsettin Akağaç
Emet: Hüseyin Doğan
Gediz: Muharrem Akçadurak
Hisarcık: Fatih Çalışkan
Pazarlar: Bilal Demirci
Simav: Adil Biçer
Şaphane: Rasim Daşhan
Tavşanlı: Mustafa Güler
- Cumhuriyet Halk Partisi
Kütahya Belediyesi: Eyüp Kahveci
Aslanapa: Ali Kısa
Altıntaş: Doğan Akbunar
Çavdarhisar: Ali Okur
Domaniç: Mustafa Temel Ergün
Dumlupınar: Zekeriya Yılmaz
Simav: Gülcan Bütün
Şaphane: Lütfi Mutlu
Tavşanlı: Fisun Yıldız
- Milliyetçi Hareket Partisi
Kütahya Belediyesi: Alim Işık
Altıntaş: Mehmet Akbunar
Aslanapa: Gökhan Gürel
Çavdarhisar: Halil İbrahim Alnar
Domaniç: Sahvet Ertürk
Dumlupınar: Niyazi Tezcan
Emet: Halil Tuna
Gediz: Mehmet Oyan
Hisarcık: Himmet Pınar
Pazarlar: Cavit Erdoğan
Simav: Eray Efe
Şaphane: Fehmi Yavuz
Tavşanlı: Kazım Bayram
- İYİ Parti
Kütahya Belediyesi: Aynur Sezer
Altıntaş: Menderes Aydın
Domaniç: Şerif Yılmaz
Emet: Mustafa Uçak
Gediz: Erdoğan Dirican
Hisarcık: Ahmet Bülbül
Simav: Metin Karakuyu
- Saadet Partisi
Kütahya Belediyesi: Ömer Faruk Evren
Altıntaş: Hamit Dönmez
Aslanapa: Melih Arslan
Çavdarhisar: Halil İbrahim Özcan
Domaniç: Beytullah Yılmaz
Dumlupınar: Bekir Kıyak
Emet: Mehmet Hamamcı
Gediz: Günaydın Kumru
Hisarcık: Şerif Pektaş
Pazarlar: Bilal Selçuk
Simav: Gökalp Özcengiz
Şaphane: Mehmet İnan
Tavşanlı: Davut Efe
- Demokrat Parti
Kütahya Belediyesi: Ayşe Ceylan
Altıntaş: Celal Kutlu
Emet: Mustafa Koca
Gediz: Münevver Azmioğlu
Simav: Kasım Karahan
Şaphane: Sema Akçalıoğlu
Tavşanlı: Nihat Özden
- Demokratik Sol Parti
Kütahya Belediyesi: Osman Çelik
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