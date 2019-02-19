Geçici aday listeleri seçim kurullarında - MALATYA

Malatya'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Malatya'da, bazı siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Büyükşehir: Selahattin Gürkan (Cumhur İttifakı)

Arapgir: Rıza Murat Türksoy

Arguvan: Ahmet Eren

Akçadağ: Mustafa Kırteke

Battalgazi: Osman Güder

Darende: İsa Özkan

Doğanşehir: Vahap Küçük

Doğanyol: Hakan Bay

Kale: Murat Koca

Pütürge: Mikail Sülük

Yazıhan: Nevzat Öztürk

Yeşilyurt: Mehmet Çınar

- Cumhuriyet Halk Partisi

Büyükşehir: Soner Gökçe (Millet İttifakı)

Akçadağ: Mustafa Korkmaz

Arapgir: Haluk Cömertoğlu:

Arguvan: Mehmet Kızıldaş

Doğanşehir: Mehmet Bayram

Doğanyol: Gündüz Cengiz

Hekimhan: Turan Karadağ

Kuluncak: Mustafa Yıldız

Yazıhan: Niyazi Akıncı

Yeşilyurt Erkan Özgür

- Halkların Demokratik Partisi

Büyükşehir: Yusuf Bozkuş

Arguvan: İlhan Yıldız

- Milliyetçi Hareket Partisi

Hekimhan: Mustafa Arıkan (Cumhur İttifakı)