Geçici aday listeleri seçim kurullarında - MALATYA

Malatya'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Malatya'da, bazı siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Büyükşehir: Selahattin Gürkan (Cumhur İttifakı)
Arapgir: Rıza Murat Türksoy
Arguvan: Ahmet Eren
Akçadağ: Mustafa Kırteke
Battalgazi: Osman Güder
Darende: İsa Özkan
Doğanşehir: Vahap Küçük
Doğanyol: Hakan Bay
Kale: Murat Koca
Pütürge: Mikail Sülük
Yazıhan: Nevzat Öztürk
Yeşilyurt: Mehmet Çınar
- Cumhuriyet Halk Partisi
Büyükşehir: Soner Gökçe (Millet İttifakı)
Akçadağ: Mustafa Korkmaz
Arapgir: Haluk Cömertoğlu:
Arguvan: Mehmet Kızıldaş
Doğanşehir: Mehmet Bayram
Doğanyol: Gündüz Cengiz
Hekimhan: Turan Karadağ
Kuluncak: Mustafa Yıldız
Yazıhan: Niyazi Akıncı
Yeşilyurt Erkan Özgür
- Halkların Demokratik Partisi
Büyükşehir: Yusuf Bozkuş
Arguvan: İlhan Yıldız
- Milliyetçi Hareket Partisi
Hekimhan: Mustafa Arıkan (Cumhur İttifakı)
Kuluncak: Erhan Cengiz (Cumhur İttifakı)
- İYİ Parti
Battalgazi: Ali Ekinci (Millet İttifakı)
Darende: Hasan Seyfettin Ateş (Millet İttifakı)
Pütürge: Murat Tanrıverdi
Kale: Adil Geyik (Millet İttifakı)
Yeşilyurt: Cem Parlak
- Saadet Partisi
Büyükşehir: Osman Cemali Marasalı
Akçadağ: Ali Emre
Arapgir: Hamza Adak
Arguvan: Seyfullah Öner
Battalgazi: Mustafa Sertkaya
Darende: Sıddık Akkaymak
Doğanşehir: Sinan Erarslan
Doğanyol: Osman Solmaz
Hekimhan: Lütfi Şahin
Kale: Mehmet Sofuoğlu
Kuluncak: Mehmet Kul
Pütürge: Kasım Tilbaç
Yazıhan: Mahmut Karlık
Yeşilyurt: Emine Akkurt
- Demokrat Parti
Büyükşehir: Mehmet Cahit Karakuş
- Büyük Birlik Partisi
Arapgir: İbrahim Yurtsever
Arguvan: Ülkü Sabaner
Darende: Hamit Demir
Doğanşehir: Nebi Cafer Demirci
Doğanyol: Besat Karakaya
Hekimhan: Can Demir
Kale: Nizamettin Fırat
Kuluncak: Ali Arslan
- Bağımsız Türkiye Partisi
Büyükşehir: Mesut Günışık
- Türkiye Komünist Partisi
Büyükşehir: Ferhat Tunçdemir
- Vatan Partisi
Büyükşehir: Hüseyin Koç
- Demokratik Sol Parti
Büyükşehir: Haydar Levent
- Bağımsız
Büyükşehir: Şerif Demirel
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