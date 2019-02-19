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Geçici aday listeleri seçim kurullarında - MALATYA

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 21:04 | Son Güncelleme

Geçici aday listeleri seçim kurullarında - MALATYA

Malatya'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Malatya'da, bazı siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Büyükşehir: Selahattin Gürkan (Cumhur İttifakı)

Arapgir: Rıza Murat Türksoy

Arguvan: Ahmet Eren

Akçadağ: Mustafa Kırteke

Battalgazi: Osman Güder

Darende: İsa Özkan

Doğanşehir: Vahap Küçük

Doğanyol: Hakan Bay

Kale: Murat Koca

Pütürge: Mikail Sülük

Yazıhan: Nevzat Öztürk

Yeşilyurt: Mehmet Çınar

- Cumhuriyet Halk Partisi

Büyükşehir: Soner Gökçe (Millet İttifakı)

Akçadağ: Mustafa Korkmaz

Arapgir: Haluk Cömertoğlu:

Arguvan: Mehmet Kızıldaş

Doğanşehir: Mehmet Bayram

Doğanyol: Gündüz Cengiz

Hekimhan: Turan Karadağ

Kuluncak: Mustafa Yıldız

Yazıhan: Niyazi Akıncı

Yeşilyurt Erkan Özgür

- Halkların Demokratik Partisi

Büyükşehir: Yusuf Bozkuş

Arguvan: İlhan Yıldız

- Milliyetçi Hareket Partisi

Hekimhan: Mustafa Arıkan (Cumhur İttifakı)

Kuluncak: Erhan Cengiz (Cumhur İttifakı)

- İYİ Parti

Battalgazi: Ali Ekinci (Millet İttifakı)

Darende: Hasan Seyfettin Ateş (Millet İttifakı)

Pütürge: Murat Tanrıverdi

Kale: Adil Geyik (Millet İttifakı)

Yeşilyurt: Cem Parlak

- Saadet Partisi

Büyükşehir: Osman Cemali Marasalı

Akçadağ: Ali Emre

Arapgir: Hamza Adak

Arguvan: Seyfullah Öner

Battalgazi: Mustafa Sertkaya

Darende: Sıddık Akkaymak

Doğanşehir: Sinan Erarslan

Doğanyol: Osman Solmaz

Hekimhan: Lütfi Şahin

Kale: Mehmet Sofuoğlu

Kuluncak: Mehmet Kul

Pütürge: Kasım Tilbaç

Yazıhan: Mahmut Karlık

Yeşilyurt: Emine Akkurt

- Demokrat Parti

Büyükşehir: Mehmet Cahit Karakuş

- Büyük Birlik Partisi

Arapgir: İbrahim Yurtsever

Arguvan: Ülkü Sabaner

Darende: Hamit Demir

Doğanşehir: Nebi Cafer Demirci

Doğanyol: Besat Karakaya

Hekimhan: Can Demir

Kale: Nizamettin Fırat

Kuluncak: Ali Arslan

- Bağımsız Türkiye Partisi

Büyükşehir: Mesut Günışık

- Türkiye Komünist Partisi

Büyükşehir: Ferhat Tunçdemir

- Vatan Partisi

Büyükşehir: Hüseyin Koç

- Demokratik Sol Parti

Büyükşehir: Haydar Levent

- Bağımsız

Büyükşehir: Şerif Demirel

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