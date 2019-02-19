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Geçici aday listeleri seçim kurullarında -MERSİN

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 20:50 | Son Güncelleme

Geçici aday listeleri seçim kurullarında -MERSİN

MERSİN (AA) - Mersin'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Mersin'de bazı partilerin İl ve İlçe Seçim Kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adaylarının adları şöyle:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Akdeniz: Mustafa Gültak (Cumhur İttifakı)

Yenişehir: Bekir Topçu (Cumhur İttifakı)

Aydıncık: Ferat Aktan (Cumhur İttifakı)

- Cumhuriyet Halk Partisi

Büyükşehir Belediyesi: Vahap Seçer

Akdeniz: Sabit Yelkovan

Mezitli: Neşet Tarhan

Toroslar: Süleyman Dalkılıç

Yenişehir: Abdullah Özyiğit

Anamur: Durmuş Deniz

Aydıncık: Abdullah Servili

Bozyazı: Yüksek Kır

Çamlıyayla: İslam Sarı

Erdemli: Hüseyin Serin

Gülnar: Mehmet Kale

Mut: Mehmet Saydam

Silifke: Mustafa Turgut

Tarsus: Haluk Bozdoğan

- Milliyetçi Hareket Partisi

Büyükşehir Belediyesi: Hamit Tuna (Cumhur İttifakı)

Mezitli: Serdar Soydan (Cumhur İttifakı)

Toroslar: Atsız Afşın Yılmaz (Cumhur İttifakı)

Anamur: Hidayet Kılınç (Cumhur İttifakı)

Bozyazı: Mustafa Çetinkaya (Cumhur İttifakı)

Çamlıyayla: İsmail Tepebağlı (Cumhur İttifakı)

Erdemli: Mükerrem Tollu (Cumhur İttifakı)

Gülnar: Alparslan Ünüvar (Cumhur İttifakı)

Mut: Volkan Şeker (Cumhur İttifakı)

Silifke: Mücahit Aktan (Cumhur İttifakı)

Tarsus: Şevket Can (Cumhur İttifakı)

- İYİ Parti

Akdeniz: Mehmet Akif Çiftçi

Mezitli: Mert Caner

Toroslar: Ender Turhan

Yenişehir: Hasan Ahi

Anamur: Mehmet Türe

Aydıncık: İrfan Şahin

Bozyazı: Sezai Hasdeniz

Çamlıyayla: Mehmet Fatih Sofu

Erdemli: Serdar Arslan

Gülnar: Ahmet Sarı

Mut: Murat Orhan

Silifke: Özer Özel

Tarsus: Esin Erkoç

- Halkların Demokratik Partisi

Akdeniz: Alaaddin Erdoğan

- Saadet Partisi

Büyükşehir Belediyesi: Erdal Alkan

Akdeniz: Yusuf Gülmez

Mezitli: Burak Canlı

Toroslar: Mehmet Taşkıran

Yenişehir: Şevket Yıldırım

Anamur: Ali Bal

Aydıncık: Bilal Uğuz

Bozyazı: Arif Şahbaz

Çamlıyayla: İzvan Nergiz

Erdemli: Mehmet Yıldız

Gülnar: Ercan Şahin

Mut: Halid Kılınç

Silifke: İbrahim Baz

Tarsus: Halil İbrahim Oğul

- Demokratik Sol Parti Büyükşehir Belediyesi: Emrah Küçükkapdan

Akdeniz: Musa Kara

Mezitli: Şahin Kılıç

Toroslar: Ulaş Karabulut

Yenişehir: Eren Sonağa

Anamur: Hüsnü Okan Özlü

Aydıncık: Ekrem Oğul

Bozyazı: Emre Tek

Çamlıyayla: Alp Erdem

Erdemli: İlhan Güzelalp

Gülnar: Mustafa Kemal Tekin

Mut: Turgut Özdemir

Silifke: Murat Emre Dolgun

Tarsus: Ahmet Cengiz Kara

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