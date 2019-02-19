Geçici aday listeleri seçim kurullarında -MERSİN

MERSİN (AA) - Mersin'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Mersin'de bazı partilerin İl ve İlçe Seçim Kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adaylarının adları şöyle:
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Akdeniz: Mustafa Gültak (Cumhur İttifakı)
Yenişehir: Bekir Topçu (Cumhur İttifakı)
Aydıncık: Ferat Aktan (Cumhur İttifakı)
- Cumhuriyet Halk Partisi
Büyükşehir Belediyesi: Vahap Seçer
Akdeniz: Sabit Yelkovan
Mezitli: Neşet Tarhan
Toroslar: Süleyman Dalkılıç
Yenişehir: Abdullah Özyiğit
Anamur: Durmuş Deniz
Aydıncık: Abdullah Servili
Bozyazı: Yüksek Kır
Çamlıyayla: İslam Sarı
Erdemli: Hüseyin Serin
Gülnar: Mehmet Kale
Mut: Mehmet Saydam
Silifke: Mustafa Turgut
Tarsus: Haluk Bozdoğan
- Milliyetçi Hareket Partisi
Büyükşehir Belediyesi: Hamit Tuna (Cumhur İttifakı)
Mezitli: Serdar Soydan (Cumhur İttifakı)
Toroslar: Atsız Afşın Yılmaz (Cumhur İttifakı)
Anamur: Hidayet Kılınç (Cumhur İttifakı)
Bozyazı: Mustafa Çetinkaya (Cumhur İttifakı)
Çamlıyayla: İsmail Tepebağlı (Cumhur İttifakı)
Erdemli: Mükerrem Tollu (Cumhur İttifakı)
Gülnar: Alparslan Ünüvar (Cumhur İttifakı)
Mut: Volkan Şeker (Cumhur İttifakı)
Silifke: Mücahit Aktan (Cumhur İttifakı)
Tarsus: Şevket Can (Cumhur İttifakı)
- İYİ Parti
Akdeniz: Mehmet Akif Çiftçi
Mezitli: Mert Caner
Toroslar: Ender Turhan
Yenişehir: Hasan Ahi
Anamur: Mehmet Türe
Aydıncık: İrfan Şahin
Bozyazı: Sezai Hasdeniz
Çamlıyayla: Mehmet Fatih Sofu
Erdemli: Serdar Arslan
Gülnar: Ahmet Sarı
Mut: Murat Orhan
Silifke: Özer Özel
Tarsus: Esin Erkoç
- Halkların Demokratik Partisi
Akdeniz: Alaaddin Erdoğan
- Saadet Partisi
Büyükşehir Belediyesi: Erdal Alkan
Akdeniz: Yusuf Gülmez
Mezitli: Burak Canlı
Toroslar: Mehmet Taşkıran
Yenişehir: Şevket Yıldırım
Anamur: Ali Bal
Aydıncık: Bilal Uğuz
Bozyazı: Arif Şahbaz
Çamlıyayla: İzvan Nergiz
Erdemli: Mehmet Yıldız
Gülnar: Ercan Şahin
Mut: Halid Kılınç
Silifke: İbrahim Baz
Tarsus: Halil İbrahim Oğul
- Demokratik Sol Parti Büyükşehir Belediyesi: Emrah Küçükkapdan
Akdeniz: Musa Kara
Mezitli: Şahin Kılıç
Toroslar: Ulaş Karabulut
Yenişehir: Eren Sonağa
Anamur: Hüsnü Okan Özlü
Aydıncık: Ekrem Oğul
Bozyazı: Emre Tek
Çamlıyayla: Alp Erdem
Erdemli: İlhan Güzelalp
Gülnar: Mustafa Kemal Tekin
Mut: Turgut Özdemir
Silifke: Murat Emre Dolgun
Tarsus: Ahmet Cengiz Kara
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