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Geçici aday listeleri seçim kurullarında - MUŞ

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 22:04 | Son Güncelleme

Geçici aday listeleri seçim kurullarında - MUŞ

Muş'ta, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Muş'ta, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Muş: Feyat Asya (Cumhur İttifakı)

Varto: Mehmet Lütfi Turgut

Hasköy: Hikmet Karayel

Korkut: Sami Pekbay

Bulanık: Cahit Aral

Malazgirt: Cengiz Altın

- Cumhuriyet Halk Partisi

Muş: Tansu Saraç

Varto: Nazim Aykal

Hasköy: Nedret Paçal

Korkut: Atif Demirtaş

Bulanık: Yavuz Kızılkale

Malazgirt: Ahmet Kenan Türker

- Halkların Demokratik Partisi Muş: Sırrı Sakık

Varto: Gıyasettin Aydemir

Hasköy: Ersin Hergül

Korkut: Maşallah Çakır

Bulanık: Adnan Topçu

Malazgirt: Erdal Çakar

- İYİ Parti

Muş: Erkan Çelikoğlu

Hasköy: Çetin Elçin

Bulanık: Faruk Çebi

- Saadet Partisi Muş: Sadık Aydın

Hasköy: Güven Baykal

Bulanık: Cemil Bostancı

Korkut: Rıdvan Boz

Malazgirt: Nihat Taşer

Varto: Mehmet Hadi Ercan

- Demokrat Parti

Hasköy : Ersin Matpan

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