Geçici aday listeleri seçim kurullarında - MUŞ

Muş'ta, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Muş'ta, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Muş: Feyat Asya (Cumhur İttifakı)
Varto: Mehmet Lütfi Turgut
Hasköy: Hikmet Karayel
Korkut: Sami Pekbay
Bulanık: Cahit Aral
Malazgirt: Cengiz Altın
- Cumhuriyet Halk Partisi
Muş: Tansu Saraç
Varto: Nazim Aykal
Hasköy: Nedret Paçal
Korkut: Atif Demirtaş
Bulanık: Yavuz Kızılkale
Malazgirt: Ahmet Kenan Türker
- Halkların Demokratik Partisi Muş: Sırrı Sakık
Varto: Gıyasettin Aydemir
Hasköy: Ersin Hergül
Korkut: Maşallah Çakır
Bulanık: Adnan Topçu
Malazgirt: Erdal Çakar
- İYİ Parti
Muş: Erkan Çelikoğlu
Hasköy: Çetin Elçin
Bulanık: Faruk Çebi
- Saadet Partisi Muş: Sadık Aydın
Hasköy: Güven Baykal
Bulanık: Cemil Bostancı
Korkut: Rıdvan Boz
Malazgirt: Nihat Taşer
Varto: Mehmet Hadi Ercan
- Demokrat Parti
Hasköy : Ersin Matpan
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