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Geçici aday listeleri seçim kurullarında - NEVŞEHİR

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 20:38 | Son Güncelleme

Geçici aday listeleri seçim kurullarında - NEVŞEHİR

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Nevşehir'de, siyasi partilerin İl ve İlçe Seçim Kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:

- Adalet ve Kalkınma Partisi:

Nevşehir: Rasim Arı

Avanos: Şaban Topuz

Acıgöl: Ercan Ertaş

Derinkuyu: Bülent Aksoy

Gülşehir: Fatih Çiftçi

Hacıbektaş: Şenay Gök

Kozaklı: Akif Kabukçuoğlu

Ürgüp: Mehmet Aktürk

- Cumhuriyet Halk Partisi:

Avanos: Celal Alper İbaş (Millet İttifakı)

Derinkuyu: Mustafa Erdem (Millet İttifakı)

Hacıbektaş: Arif Yoldaş Altıok (Millet İttifakı)

Kozaklı: Bülent Öcal (Millet İttifakı)

Ürgüp: Bekir Ödemiş (Millet İttifakı)

- Milliyetçi Hareket Patisi:

Nevşehir: Filiz Kılıç

Avanos: Mustafa Kenan Sarıtaş

Acıgöl: Fatih Özdoğan

Derinkuyu: Gültekin Oğuz

Gülşehir: Şengezer Kürk

Hacıbektaş: Çağdaş Ozan Güneş

Kozaklı: Celalettin Güven

Ürgüp: Hasan Erdoğan

- İYİ Parti:

Nevşehir: Mehmet Özkan (Millet İttifakı)

Acıgöl: Sadullah Biçer (Millet İttifakı)

Gülşehir: Vahdi Arısoy (Millet İttifakı)

- Saadet Partisi:

Nevşehir: İsmet Fatih Terzioğlu

Avanos: Noman Demircioğlu

Acıgöl: Hüseyin Özerkan

Derinkuyu: Feyzullah Erdem

Gülşehir: Hüseyin Ödemiş

Hacıbektaş: Nadir Doğan

Kozaklı: Osman Altundal

Ürgüp: Doğan Ak

- Büyük Birlik Partisi:

Nevşehir: Ahmet Bilgili

- Demokratik Sol Parti:

Hacıbektaş: Recai Aksu

- Türkiye Komünist Partisi:

Avanos: Yeliz Karaca

Hacıbektaş: Ali Haydar Can Sümer

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Anahtar Kelimeler:
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri Nevşehir

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