Geçici aday listeleri seçim kurullarında - NEVŞEHİR

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Nevşehir'de, siyasi partilerin İl ve İlçe Seçim Kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:
- Adalet ve Kalkınma Partisi:
Nevşehir: Rasim Arı
Avanos: Şaban Topuz
Acıgöl: Ercan Ertaş
Derinkuyu: Bülent Aksoy
Gülşehir: Fatih Çiftçi
Hacıbektaş: Şenay Gök
Kozaklı: Akif Kabukçuoğlu
Ürgüp: Mehmet Aktürk
- Cumhuriyet Halk Partisi:
Avanos: Celal Alper İbaş (Millet İttifakı)
Derinkuyu: Mustafa Erdem (Millet İttifakı)
Hacıbektaş: Arif Yoldaş Altıok (Millet İttifakı)
Kozaklı: Bülent Öcal (Millet İttifakı)
Ürgüp: Bekir Ödemiş (Millet İttifakı)
- Milliyetçi Hareket Patisi:
Nevşehir: Filiz Kılıç
Avanos: Mustafa Kenan Sarıtaş
Acıgöl: Fatih Özdoğan
Derinkuyu: Gültekin Oğuz
Gülşehir: Şengezer Kürk
Hacıbektaş: Çağdaş Ozan Güneş
Kozaklı: Celalettin Güven
Ürgüp: Hasan Erdoğan
- İYİ Parti:
Nevşehir: Mehmet Özkan (Millet İttifakı)
Acıgöl: Sadullah Biçer (Millet İttifakı)
Gülşehir: Vahdi Arısoy (Millet İttifakı)
- Saadet Partisi:
Nevşehir: İsmet Fatih Terzioğlu
Avanos: Noman Demircioğlu
Acıgöl: Hüseyin Özerkan
Derinkuyu: Feyzullah Erdem
Gülşehir: Hüseyin Ödemiş
Hacıbektaş: Nadir Doğan
Kozaklı: Osman Altundal
Ürgüp: Doğan Ak
- Büyük Birlik Partisi:
Nevşehir: Ahmet Bilgili
- Demokratik Sol Parti:
Hacıbektaş: Recai Aksu
- Türkiye Komünist Partisi:
Avanos: Yeliz Karaca
Hacıbektaş: Ali Haydar Can Sümer
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