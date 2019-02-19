Geçici aday listeleri seçim kurullarında - NİĞDE

NİĞDE (AA) - Niğde'de 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Niğde'de, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Niğde: Emrah Özdemir
Bor: Serkan Baran
Çamardı: Yavuz Soylu
Çiftlik: Serkan Güzel
Ulukışla: Ali Uğurlu
Altunhisar: Abdullah Arıöz
- Cumhuriyet Halk Partisi
Niğde: Rasim Yılmaz
Bor: Şenol Mengü
Çiftlik: Ramazan Taş
Ulukışla: Mustafa Önen,
Altunhisar: Abdi Mercan
Çamardı: Osman Okçu
- Milliyetçi Hareket Partisi
Niğde: Hakan Er
Bor: Mustafa Tecimer
Altunhisar: Vedat Kirazcı
Ulukışla: Ali Ünkesen
Çamardı: Mehmet Alakuş
Çiftlik: Fazlı Koç
- İYİ Parti
Niğde: Mümin İnan
Bor: Rauf Ersin Daş
Altunhisar: Durmuş Acer
Çamardı: İbrahim Eroğlu
- Saadet Partisi
Niğde: Nihat Altıparmak
Bor: Fatih Yetkin
Ulukışla: Yusuf Bozdağ
Çamardı: Rahim Emli
Altunhisar: Cengiz Sevinç
Çiftlik: İbrahim Özsaraç
- Türkiye Komünist Partisi
Niğde: Ezgi Göçmen
Bor: Bayram Uluad
- Vatan Partisi
Niğde: Hasan Akşen
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