Geçici aday listeleri seçim kurullarında - SAKARYA

Sakarya'da, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Sakarya'da, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi - Ekrem Yüce (Cumhur İttifakı)
Adapazarı: Mutlu Işıksu (Cumhur İttifakı)
Akyazı: Bilal Soykan (Cumhur İttifakı)
Arifiye: İsmail Karakullukçu (Cumhur İttifakı)
Erenler: Fevzi Kılıç (Cumhur İttifakı)
Ferizli: İsmail Gündoğdu (Cumhur İttifakı)
Geyve: Murat Kaya (Cumhur İttifakı)
Hendek: Ali Kemal Sofu (Cumhur İttifakı)
Karapürçek: Orhan Yıldırım (Cumhur İttifakı)
Karasu: İshak Sarı (Cumhur İttifakı)
Kaynarca: Murat Kefli (Cumhur İttifakı)
Kocaali: Ahmet Acar (Cumhur İttifakı)
Pamukova: Cevat Keser (Cumhur İttifakı)
Sapanca: Özcan Özen (Cumhur İttifakı)
Serdivan: Yusuf Alemdar (Cumhur İttifakı)
Söğütlü: Koray Oktay Özten (Cumhur İttifakı)
- Cumhuriyet Halk Partisi
Adapazarı: İsmail Kılıç
Arifiye: Muzaffer Cebeci (Millet İttifakı)
Karapürçek: Nizamettin Yıldız (Millet İttifakı)
Karasu: Kerem Erksoy (Millet İttifakı)
Kaynarca: Nalan Akçay (Millet İttifakı)
Pamukova: Hüseyin Eryiğit (Millet İttifakı)
Sapanca: Cengiz Çiçek (Millet İttifakı)
Serdivan: Zafer Kazan (Millet İttifakı)
Söğütlü: Ferda İlter (Millet İttifakı)
- Milliyetçi Hareket Partisi
Taraklı: İbrahim Pilavcı (Cumhur İttifakı)
- İYİ Parti
Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Cihan Kolip (Millet İttifakı)
Akyazı: Adem Güner (Millet İttifakı)
Adapazarı: Aydoğan Arslan
Erenler: Şemsettin Duman (Millet İttifakı)
Ferizli: Serhat Çiçek (Millet İttifakı)
Geyve: Atilla Zeytinoğlu (Millet İttifakı)
Hendek: Ahmet Mercan (Millet İttifakı)
Kocaali: Kemal Din (Millet İttifakı)
Taraklı: Mehmet Aydın (Millet İttifakı)
- Saadet Partisi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Fahrettin Abay
Adapazarı: Abidin Birinci
Akyazı: Selman Demirtaş
Arifiye: İsmail Kul
Erenler: Abdullah Satır
Ferizli: Halim Aşık
Geyve: Fikret Özer
Hendek: Yasir Yüksek
Karapürçek: Mehmet Ali Gedik
Karasu: Kerim Ali Aksoy
Kaynarca: İbrahim Çakar
Kocaali: Azem Emanet
Pamukova: İbrahim Güven Övün
Sapanca: Ömer Yaşar Çömlekçioğlu
Serdivan: Mecit Para
Söğütlü: Özdemir Özcan
Taraklı: Veysel Güneş
- Büyük Birlik Partisi
Adapazarı: Eray Yeşilçimen
Hendek: Turgut Babaoğlu
Karasu: Mehmet İspiroğlu
Kaynarca: Mustafa Boğaz
Karapürçek: Cavit Karslı
Akyazı: Naim Yolcu
Erenler: Uğur Başsöz
Pamukova: Gürbüz Peter
Söğütlü: Hatice Yılmaz
Ferizli: Ramazan Demiroğlu
Serdivan: Ahmet Bilgili
Kocaali: Hüseyin Can
Sapanca: Kadir Can
Taraklı: İbrahim Tüfekçi
Geyve: Mehmet Kargi
Arifiye: Hakan Yazıcı
İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...
İstanbul'da yolcu dolu minibüse ateş açıldı! Çatışma çıktı
Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma
İki savaş uçağı havada çarpıştı! İşte o anlar
Trump'ın başı bu kez belada!
Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi
Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum