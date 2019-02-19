Geçici aday listeleri seçim kurullarında - SAMSUN

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Samsun'da, bazı siyasi partilerin İl ve İlçe Seçim Kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Demir (Cumhur İttifakı)

19 Mayıs: Osman Topaloğlu (Cumhur İttifakı)

Atakum: Zihni Şahin (Cumhur İttifakı)

Ayvacık: Halil Kalaycı (Cumhur İttifakı)

Bafra: Hamit Kılıç (Cumhur İttifakı)

Canik: İbrahim Sandıkçı (Cumhur İttifakı)

Çarşamba: Halit Doğan (Cumhur İttifakı)

Havza: Sebahattin Özdemir (Cumhur İttifakı)

İlkadım: Erdoğan Tok (Cumhur İttifakı)

Kavak: İbrahim Sarıcaoğlu (Cumhur İttifakı)

Ladik: Nurhan Yapıcı (Cumhur İttifakı)

Salıpazarı: Halil Akgün (Cumhur İttifakı)

Tekkeköy: Hasan Togar (Cumhur İttifakı)

Vezirköprü: İbrahim Sadık Edis (Cumhur İttifakı)

Yakakent: Hüseyin Kıyma (Cumhur İttifakı)

Terme: Ali Kılıç (Cumhur İttifakı)

- Cumhuriyet Halk Partisi

Alaçam: Fuat Canbaz (Millet İttifakı)