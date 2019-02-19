Geçici aday listeleri seçim kurullarında - SAMSUN

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Samsun'da, bazı siyasi partilerin İl ve İlçe Seçim Kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Demir (Cumhur İttifakı)
19 Mayıs: Osman Topaloğlu (Cumhur İttifakı)
Atakum: Zihni Şahin (Cumhur İttifakı)
Ayvacık: Halil Kalaycı (Cumhur İttifakı)
Bafra: Hamit Kılıç (Cumhur İttifakı)
Canik: İbrahim Sandıkçı (Cumhur İttifakı)
Çarşamba: Halit Doğan (Cumhur İttifakı)
Havza: Sebahattin Özdemir (Cumhur İttifakı)
İlkadım: Erdoğan Tok (Cumhur İttifakı)
Kavak: İbrahim Sarıcaoğlu (Cumhur İttifakı)
Ladik: Nurhan Yapıcı (Cumhur İttifakı)
Salıpazarı: Halil Akgün (Cumhur İttifakı)
Tekkeköy: Hasan Togar (Cumhur İttifakı)
Vezirköprü: İbrahim Sadık Edis (Cumhur İttifakı)
Yakakent: Hüseyin Kıyma (Cumhur İttifakı)
Terme: Ali Kılıç (Cumhur İttifakı)
- Cumhuriyet Halk Partisi
Alaçam: Fuat Canbaz (Millet İttifakı)
Atakum: Cemil Deveci (Millet İttifakı)
Bafra: Kemal Bütüner
Çarşamba: Altan Karabulut (Millet İttifakı)
Havza: Mehtap Yeşilbaş (Millet İttifakı)
Tekkeköy: Tansu Çıkış
Vezirköprü: Onur Bayburtlu (Millet İttifakı)
Yakakent: Ramazan Şensoy (Millet İttifakı)
- Milliyetçi Hareket Partisi
Alaçam: İlyas Acar (Cumhur İttifakı)
Asarcık: Şerif Kılağuz (Cumhur İttifakı)
- İYİ Parti
Büyükşehir Belediyesi: Hayati Tekin (Millet İttifakı)
19 Mayıs: Ahmet Topal (Millet İttifakı)
Bafra: Rızvan Aksoy
Canik: Atıf Yiğit (Millet İttifakı)
Ayvacık: İsmet Çapaş (Millet İttifakı)
Asarcık: Bahri Köşüş (Millet İttifakı)
Tekkeköy: Mustafa Candal
Kavak: Şerif Ün (Millet İttifakı)
Ladik: İbrahim Ünsal (Millet İttifakı)
İlkadım: Necattin Demirtaş (Millet İttifakı)
Salıpazarı: Refaettin Karaca (Millet İttifakı)
- Saadet Partisi
Büyükşehir Belediyesi: Salih Şen
19 Mayıs: Yakup Demir
Alaçam: Ahmet Mücahid Yıldız
Asarcık: Seyitahmet Akkuş
Atakum: Serdar Şen
Ayvacık: Cengiz Keskin
Bafra: Mustafa Harman
Canik: Ali Şener
Çarşamba: Sebahattin Sancar
Havza: Şenol Tunçay
İlkadım: Şerif Altundal
Kavak: Remzi Sarak
Ladik: Yalçın Kaya Oğuz
Salıpazarı: Ali Turhan
Tekkeköy: Şükrü Yavuz
Terme: Ali Yüksel
Vezirköprü: Fahreddin Kılıç
Yakakent: Sinan Yılmaz
- Türkiye Komünist Partisi
Büyükşehir Belediyesi: Belma Nur Kartal
İlkadım: Ferdi Ak
- Demokrat Parti
Büyükşehir Belediyesi: Zeki Sayar
- Vatan Partisi
Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Alemdaroğlu
- Demokratik Sol Parti:
Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Koç
- Bağımsız Türkiye Partisi
Büyükşehir Belediyesi: Bekir Uslucan
- Bağımsız
Büyükşehir Belediyesi: Erhan Usta
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