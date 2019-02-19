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Geçici aday listeleri seçim kurullarında - SİİRT

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 21:04 | Son Güncelleme

Geçici aday listeleri seçim kurullarında - SİİRT

SİİRT (AA) - Siirt'te 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Siirt'te, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Siirt: Ali İlbaş (Cumhur İttifakı)

Kurtalan: Nevzat Karaatay

Eruh: Cevher Çiftçi

Pervari: Tayyar Özcan

Şirvan: Necat Cellek

Baykan: Mehmet Ali Erol

Tillo: İdham Aydın

- Cumhuriyet Halk Partisi

Siirt: Şakir Sula

Kurtalan: Necat Ayaz

Pervari: Şevket Beytekin

Şirvan: Mehmet Otağ

Baykan: Kadir Taşkın

- Halkların Demokratik Partisi

Siirt: Berivan Helen Işık

Kurtalan: Baran Akgül

Eruh: Celile Babaoğlu

Pervari: İhsan Gülmak

Baykan: Remzi Sarsılmaz

- Milliyetçi Hareket Partisi

Kurtalan: Bedirhan Lale

Eruh: Bayram Demir

Pervari: Mehmet Sait Kandemir

Şirvan: Deniz Cellek

Baykan: Hasan Söyüncü

Tillo: Fırat Çokan

- İYİ Parti

Siirt: Ahmet Özgür

Kurtalan: Lokman Dilek

Eruh: Resul Güneş

Pervari: İsmail Bilen

Şirvan: Yusuf İncecik

Baykan: Metin Söyüncü

Tillo: Davut Dalkılıç

- Saadet Partisi

Siirt: Seyfettin Kol

Kurtalan: Furkan Öcal

Eruh: Mehmet Muhdi Dağtekin

Pervari: Süleyman Poyraz

Şirvan: Refik Öztürkan

Baykan: Zeki Göktaş

Tillo: Mustafa Kaçmaz

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ak parti İYİ parti Saadet Partisi

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