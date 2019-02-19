Geçici aday listeleri seçim kurullarında - SİİRT

SİİRT (AA) - Siirt'te 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Siirt'te, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Siirt: Ali İlbaş (Cumhur İttifakı)
Kurtalan: Nevzat Karaatay
Eruh: Cevher Çiftçi
Pervari: Tayyar Özcan
Şirvan: Necat Cellek
Baykan: Mehmet Ali Erol
Tillo: İdham Aydın
- Cumhuriyet Halk Partisi
Siirt: Şakir Sula
Kurtalan: Necat Ayaz
Pervari: Şevket Beytekin
Şirvan: Mehmet Otağ
Baykan: Kadir Taşkın
- Halkların Demokratik Partisi
Siirt: Berivan Helen Işık
Kurtalan: Baran Akgül
Eruh: Celile Babaoğlu
Pervari: İhsan Gülmak
Baykan: Remzi Sarsılmaz
- Milliyetçi Hareket Partisi
Kurtalan: Bedirhan Lale
Eruh: Bayram Demir
Pervari: Mehmet Sait Kandemir
Şirvan: Deniz Cellek
Baykan: Hasan Söyüncü
Tillo: Fırat Çokan
- İYİ Parti
Siirt: Ahmet Özgür
Kurtalan: Lokman Dilek
Eruh: Resul Güneş
Pervari: İsmail Bilen
Şirvan: Yusuf İncecik
Baykan: Metin Söyüncü
Tillo: Davut Dalkılıç
- Saadet Partisi
Siirt: Seyfettin Kol
Kurtalan: Furkan Öcal
Eruh: Mehmet Muhdi Dağtekin
Pervari: Süleyman Poyraz
Şirvan: Refik Öztürkan
Baykan: Zeki Göktaş
Tillo: Mustafa Kaçmaz
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