Geçici aday listeleri seçim kurullarında - TEKİRDAĞ

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Tekirdağ'da siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:
- AK Parti
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Mestan Özcan (Cumhur İttifakı)
Süleymanpaşa: Cüneyt Yüksel (Cumhur İttifakı)
Çorlu: Serkan Elçili (Cumhur İttifakı)
Çerkezköy: Süleyman Kozuva (Cumhur İttifakı)
Marmaraereğlisi: Mithat Soylu (Cumhur İttifakı)
Şarköy: Can Gürsoy (Cumhur İttifakı)
Hayrabolu: Osman İnan (Cumhur İttifakı)
Malkara: Gediz Coşkun (Cumhur İttifakı)
Kapaklı: Mustafa Çetin (Cumhur İttifakı)
Ergene: Hamdi Sarıer (Cumhur İttifakı)
- Cumhuriyet Halk Partisi
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Kadir Albayrak (Millet ittifakı)
Süleymanpaşa: Ekrem Eşkinat (Millet ittifakı)
Çerkezköy: Vahap Akay (Millet ittifakı)
Marmaraereğlisi: İbrahim Uyan (Millet ittifakı)
Muratlı: Nebi Tepe
Hayrabolu: Fehmi Altayoğlu (Millet ittifakı)
Malkara: Ulaş Yurdakul (Millet ittifakı)
Çorlu: Ahmet Sarıkurt
Kapaklı: İrfan Mandalı (Millet ittifakı)
Ergene: Rasim Yüksel (Millet ittifakı)
Şarköy: Alpay Var (Millet ittifakı)
Saray: Özger Erkiş
- Halkların Demokrasi Partisi
Çerkezköy: Barış Kırmızıtaş - Zübeyde Karaoğlan
- İYİ Parti
Çorlu: Erkan Düzenli
Muratlı: Zülküf İşler
Saray: Ali Özen
- Milliyetçi Hareket Partisi
Muratlı: Ali İnan (Cumhur İttifakı)
Saray: Özkan Yaman (Cumhur İttifakı)
- Saadet Partisi
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Feti Pehlivan
Çorlu: Murat Vakitçi
Çerkezköy: Erol Kaya
Ergene: Oktay Çalışkan
Hayrabolu: Gökay Yıldırım
Kapaklı: Hasan Karakoç
Muratlı:Tarık Eğçin
Malkara: Enes Kiremitçi
Marmaraereğlisi: Mehmet Kalyon
Süleymanpaşa: Atakan Yaşar
Saray: Halil Gören
Şarköy: Levent Çotuk
- Demokrat Parti
Hayrabolu: Arif Yalçın
- Büyük Birlik Partisi
Süleymanpaşa: Mücahit Çalgın
Çerkezköy: Yılmaz Bulut
Kapaklı: Güzin Yıldız
Malkara: Bahri Demir
Marmaraereğlisi: Yasin Şenyüz
Saray: Cem Başbuğ
Şarköy: Sabri Güner
Ergene: Meftun Özay
- Demokratik Sol Parti
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Mehmet Yaman
Çerkezköy: Metin Dönmez
Ergene: Bora Küçükçetin
Süleymanpaşa: Seçkin Yunusoğlu
Malkara: Yılmaz Yıldız
Şarköy: Hasan Hakan Bayraktar
Marmaraereğlisi: Hikmet Ata
Kapaklı: Tuncay Ulukaya
- Vatan Partisi
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Kadri Karaoğlu
Çorlu: Armağan Sadun Yılmaz
Süleymanpaşa: Özkan İnci
Ergene: Kenan Serbest
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