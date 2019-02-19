Geçici aday listeleri seçim kurullarında - TOKAT

Tokat'ta, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Tokat'ta, bazı siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Tokat: Eyüp Eroğlu
Almus: Yüksel Mirzaoğlu
Artova: Lütvu Yalçın
Başçiftlik: Murat Tuncal
Erbaa: Hüseyin Yıldırım
Niksar: Özdilek Özcan
Pazar: Erdoğan Yılmaz
Reşadiye: Mustafa Yılmaz
Sulusaray: Necmettin Coruk
Turhal: İlker Bekler
Yeşilyurt: Ümit Mutlu Özügenç
Zile: Mehmet Salih Ün
- Cumhuriyet Halk Partisi
Turhal: Hasan Yücel Resuloğlu
Zile: Şükrü Sargın (Millet İttifakı)
- Milliyetçi Hareket Partisi
Tokat: Adnan Özmen
Almus: Bekir Özer
Artova: Mahmut Gülhan
Başçiftlik: Mustafa Öztürk
Erbaa: Ertuğrul Karagöz
Niksar: Duran Yadigar
Pazar: Oğuz Keleş
Reşadiye: Mustafa Şahin
Turhal: Gökhan Bozkurt
Yeşilyurt: Muhsin Yılmaz
Zile: Ali Özgan
- İYİ Parti
Tokat: Hüseyin Yarıcı (Millet İttifakı)
Almus: Mehmet Sıldıroğlu (Millet İttifakı)
Artova: Serkan Karataş (Millet İttifakı)
Erbaa: Murat Toycan Selçuk (Millet İttifakı)
Niksar: Emrah Köknar (Millet İttifakı)
Pazar: Hüsamettin Mert Fırtına (Millet İttifakı)
Turhal: Bekir Baklacı
Yeşilyurt: İlhan Aslan (Millet İttifakı)
- Saadet Partisi
Tokat: Alpaslan Akyüz
Almus: Salih Reel
Artova: Alim Dirican
Başçiftlik: Bekir Kesici
Erbaa: Mustafa Yılmaz
Niksar: Mehmet Somuncu
Pazar: Mustafa Kılınç
Reşadiye: Erdal Avşar
Turhal: Mustafa Şahin
Yeşilyurt: Mustafa Aktaş
Zile: Nihat Utaş
İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...
İstanbul'da yolcu dolu minibüse ateş açıldı! Çatışma çıktı
Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma
İki savaş uçağı havada çarpıştı! İşte o anlar
Trump'ın başı bu kez belada!
Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi
Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum