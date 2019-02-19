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Geçici aday listeleri seçim kurullarında - TRABZON

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.02.2019 20:57 | Son Güncelleme

Geçici aday listeleri seçim kurullarında - TRABZON

Trabzon'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Trabzon'da, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Büyükşehir Belediyesi (Cumhur İttifakı): Murat Zorluoğlu

Ortahisar (Cumhur İttifakı): Ahmet Metin Genç

Akçaabat (Cumhur İttifakı): Osman Nuri Ekim

Araklı (Cumhur İttifakı): Recep Çebi

Arsin (Cumhur İttifakı): Sait Gürsoy

Beşikdüzü (Cumhur İttifakı): Harun Demirci

Dernekpazarı (Cumhur İttifakı): Mehmet Aşık

Düzköy (Cumhur İttifakı): Yılmaz Ankara

Çaykara (Cumhur İttifakı): Hanefi Tok

Hayrat (Cumhur İttifakı): Salih Öztel

Köprübaşı (Cumhur İttifakı): Ali Aydın

Maçka (Cumhur İttifakı): Koray Koçhan

Of (Cumhur İttifakı): Salim Salih Sarıalioğlu

Sürmene (Cumhur İttifakı): Rahmi Üstün

Tonya (Cumhur İttifakı): Osman Beşel

Vakfıkebir (Cumhur İttifakı): Muhammet Balta

Yomra (Cumhur İttifakı): İbrahim Sağıroğlu

- Cumhuriyet Halk Partisi

Ortahisar (Millet İttifakı): Mehmet Salih Akyüz

Beşikdüzü (Millet İttifakı): Ramis Uzun

Maçka (Millet İttifakı): Musa Turan

Düzköy (Millet İttifakı): Fehmi Köroğlu

Vakfıkebir (Millet İttifakı): Emin Uludüz

Of (Millet İttifakı): Hilmi Saral

Sürmene (Millet İttifakı): Kemal Küçükali

Çaykara: Hasan Düzgün

Hayrat (Millet İttifakı): Ahmet Hasançebioğlu

Tonya (Millet İttifakı): Şuayip Aydın

- Milliyetçi Hareket Partisi

Çarşıbaşı (Cumhur İttifakı): Mümin Nuhoğlu

Şalpazarı (Cumhur İttifakı): Refik Kurukız

- İYİ Parti

Büyükşehir Belediyesi (Millet İttifakı): Atakan Aksoy

Akçaabat (Millet İttifakı): Osman Akbulut

Araklı (Millet İttifakı): Hasan Suiçmez

Arsin (Millet İttifakı): Suat Sarıalioğlu

Çarşıbaşı (Millet İttifakı): Mehmet Turan

Çaykara: Hanife Birinci

Dernekpazarı (Millet İttifakı): Cevdet Cemal Cansız

Köprübaşı (Millet İttifakı): Selim Avcı

Şalpazarı (Millet İttifakı): Mehmet Öngöz

Yomra (Millet İttifakı): Mustafa Bıyık

- Saadet Partisi

Büyükşehir Belediyesi: Hasan Saka

Ortahisar: Ensar Bozali

Dernekpazarı: Abidin Pergel

Düzköy: Suat Çalık

Hayrat: Süleyman Baş

Köprübaşı: Bayram Aydın

Maçka: Hikmet Aydın

Of: Mehmet Sarıalioğlu

Sürmene: Aydın Danışmaz

Şalpazarı: Ahmet Kıran

Tonya: Abdullah Altuntaş

Vakfıkebir: İbrahim Baş

Yomra: Selçuk Atasoy

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