Geçici aday listeleri seçim kurullarında - TRABZON

Trabzon'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Trabzon'da, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Büyükşehir Belediyesi (Cumhur İttifakı): Murat Zorluoğlu
Ortahisar (Cumhur İttifakı): Ahmet Metin Genç
Akçaabat (Cumhur İttifakı): Osman Nuri Ekim
Araklı (Cumhur İttifakı): Recep Çebi
Arsin (Cumhur İttifakı): Sait Gürsoy
Beşikdüzü (Cumhur İttifakı): Harun Demirci
Dernekpazarı (Cumhur İttifakı): Mehmet Aşık
Düzköy (Cumhur İttifakı): Yılmaz Ankara
Çaykara (Cumhur İttifakı): Hanefi Tok
Hayrat (Cumhur İttifakı): Salih Öztel
Köprübaşı (Cumhur İttifakı): Ali Aydın
Maçka (Cumhur İttifakı): Koray Koçhan
Of (Cumhur İttifakı): Salim Salih Sarıalioğlu
Sürmene (Cumhur İttifakı): Rahmi Üstün
Tonya (Cumhur İttifakı): Osman Beşel
Vakfıkebir (Cumhur İttifakı): Muhammet Balta
Yomra (Cumhur İttifakı): İbrahim Sağıroğlu
- Cumhuriyet Halk Partisi
Ortahisar (Millet İttifakı): Mehmet Salih Akyüz
Beşikdüzü (Millet İttifakı): Ramis Uzun
Maçka (Millet İttifakı): Musa Turan
Düzköy (Millet İttifakı): Fehmi Köroğlu
Vakfıkebir (Millet İttifakı): Emin Uludüz
Of (Millet İttifakı): Hilmi Saral
Sürmene (Millet İttifakı): Kemal Küçükali
Çaykara: Hasan Düzgün
Hayrat (Millet İttifakı): Ahmet Hasançebioğlu
Tonya (Millet İttifakı): Şuayip Aydın
- Milliyetçi Hareket Partisi
Çarşıbaşı (Cumhur İttifakı): Mümin Nuhoğlu
Şalpazarı (Cumhur İttifakı): Refik Kurukız
- İYİ Parti
Büyükşehir Belediyesi (Millet İttifakı): Atakan Aksoy
Akçaabat (Millet İttifakı): Osman Akbulut
Araklı (Millet İttifakı): Hasan Suiçmez
Arsin (Millet İttifakı): Suat Sarıalioğlu
Çarşıbaşı (Millet İttifakı): Mehmet Turan
Çaykara: Hanife Birinci
Dernekpazarı (Millet İttifakı): Cevdet Cemal Cansız
Köprübaşı (Millet İttifakı): Selim Avcı
Şalpazarı (Millet İttifakı): Mehmet Öngöz
Yomra (Millet İttifakı): Mustafa Bıyık
- Saadet Partisi
Büyükşehir Belediyesi: Hasan Saka
Ortahisar: Ensar Bozali
Dernekpazarı: Abidin Pergel
Düzköy: Suat Çalık
Hayrat: Süleyman Baş
Köprübaşı: Bayram Aydın
Maçka: Hikmet Aydın
Of: Mehmet Sarıalioğlu
Sürmene: Aydın Danışmaz
Şalpazarı: Ahmet Kıran
Tonya: Abdullah Altuntaş
Vakfıkebir: İbrahim Baş
Yomra: Selçuk Atasoy
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