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Geçici aday listeleri seçim kurullarında - VAN

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 22:42 | Son Güncelleme

Geçici aday listeleri seçim kurullarında - VAN

Van'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Van'da, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Van Büyükşehir Belediyesi: Necdet Takva (Cumhur İttifakı)

Bahçesaray : Meki Arvas (Cumhur İttifakı)

Başkale: İsmail Ayaz (Cumhur İttifakı)

Çaldıran: Şefik Ensari (Cumhur İttifakı)

Çatak: Abdurrahman Şeylan (Cumhur İttifakı)

Edremit: İsmail Say (Cumhur İttifakı)

Erciş: Abdulmenaf Turan (Cumhur İttifakı)

Gevaş: Murat Sezer (Cumhur İttifakı)

Gürpınar: Hayrullah Tanış (Cumhur İttifakı)

İpekyolu: Muhsin Aydın (Cumhur İttifakı)

Muradiye: Kemal Polat (Cumhur İttifakı)

Özalp: Şemsmahfuz Halid Kadirhanoğulları (Cumhur İttifakı)

Saray: Kemalettin Aracı (Cumhur İttifakı)

Tuşba: Salih Akman (Cumhur İttifakı)

- Cumhuriyet Halk Partisi

Van Büyükşehir Belediyesi: Nurettin Beyaz

Bahçesaray: Hasan Rahmi Kızıl

Başkale: İbrahim Teyfun

Çaldıran: Muhammed Aladağ

Çatak: Abdulcelil Temel

Edremit: İdris Takva

Erciş: Ekrem Uçak

Gevaş: Musa Baran

Gürpınar: Selim Karakuş

İpekyolu: Sinan Solmaz

Muradiye: Yavuz Demir

Özalp: Oktay Sağlam

Saray: Şaban Günbaş

Tuşba: İzzet Kartal

- Halkların Demokratik Partisi

Van Büyükşehir Belediyesi: Bedia Özgökçe Ertan

Bahçesaray: Gülistan Önver

Başkale: Şengül Polat

Çaldıran: Leyla Adsak

Çatak: Murat Bozdemir

Edremit: Gülcan Kaçmaz Sayyiğit

Erciş: Yıldız Çetin

Gevaş: Veysi Şeker

Gürpınar: Rojbin Akdağ

İpekyolu: Azim Yacan

Muradiye: Yılmaz Şalan

Özalp: Yakup Almaç

Saray: Caziye Duman

Tuşba: Yılmaz Berki

- İYİ Parti

Van Büyükşehir Belediyesi: Serkan Saygın

Bahçesaray : Cevdet Görünüş

Başkale: Şermin Bozkurt

Çaldıran: Harun Bayrak

Edremit: Nedim Polat

Gevaş: Selahattin Nergis

Gürpınar: Çetin Melat

İpekyolu: Abdullah Akbaş

Muradiye: Metin Çelik

Tuşba: Ejder Koç

- Saadet Partisi

Van Büyükşehir Belediyesi: Fethullah Erbaş

Bahçesaray: Hasan Birgül

Başkale: İrfan İlhan

Çaldıran: Mehmet Akif Taşkıran

Çatak: Abdüssamet Keskin

Edremit: İdriz Aksona

Erciş: Murat Demir

Gevaş: Kemal Kuşci

Gürpınar: Mehmet Emin Güngör

İpekyolu: Asena Türkoğlu Ateş

Muradiye: Nafiz Keramettin Mehmetağaoğlu

Özalp: Nihat Güler

Saray: Mehmet Bildirici

Tuşba: Tarık Cerlet

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