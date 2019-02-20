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Geçici aday listeleri seçim kurullarında - YALOVA

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.02.2019 12:12 | Son Güncelleme

Geçici aday listeleri seçim kurullarında - YALOVA

Yalova'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Yalova'da, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Yalova: Yusuf Ziya Öztabak (Cumhur İttifakı)

Altınova: Metin Oral

Armutlu: Mehmet Birkan

Çınarcık: Numan Soyer

Çiftlikköy: Ali Murat Silpagar

Termal: Sinan Acar

- Cumhuriyet Halk Partisi

Yalova: Vefa Salman (Millet İttifakı)

Altınova: Yasemin Fazlaca

Armutlu: Ali Çetinkaya

Çınarcık: Avni Kurt

Çiftlikköy: Nedim Güler

Termal: Selçuk Can Uslu

- Halkların Demokratik Partisi

Yalova: Semra Gönenç ve Yüksel Akın

- Milliyetçi Hareket Partisi

Altınova: Eyüp Ata

Armutlu: Mustafa Tokat

Çınarcık: Harun Yorulmaz

Çiftlikköy: İsa Yılmaz

Termal: Burak Sevengil

- İYİ Parti

Altınova: Boler Arslan

Armutlu: Arif Ürgüp

Çiftlikköy: Metin Dağ

Termal: İbrahim Taner

- Saadet Partisi

Yalova: Resul Genç

Altınova: Mustafa Aydın

Armutlu: Osman Yılmaz

Çınarcık: Yaşar Başkan

Çiftlikköy: İbrahim Haberal

Termal: Doğan Doğru

- Bağımsız Türkiye Partisi

Yalova: Rahmi Baltacı

Altınova: Güven Göle

Armutlu: Abdülkadir Durak

Çınarcık: Ramazan Ganiler

Çiftlikköy: Erdal Akyüz

Termal: Beyzanur Durak

- Vatan Partisi

Yalova: Fatma Jülide Keskin

Çınarcık: Ayşegül Aydın

Çiftlikköy: Hakkı Yıldırım

- Demokrat Parti

Yalova: Rıdvan Acar

- Demokratik Sol Parti

Yalova: İbrahim Yumuşak

- Türkiye Komünist Partisi

Yalova: Hülya Yıldız

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