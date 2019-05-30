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Geçici Barınma Merkezi’nde Ramazan coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 09:50 | Son Güncelleme

Adana’da, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uluslararası Koruma Dairesi Başkanlığı ve Sarıçam Kaymakamlığı tarafından Sarıçam Geçici Barınma Merkezinde (GBM), iftar programı gerçekleştirildi.Uluslararası Koruma Dairesi Başkanı Harun Başıbüyük, iftardan önce, mahalle muhtarları ve kanaat önderleri ile bir araya gelerek, Geçici Barınma Merkezinde yaşayan yabancıların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Adana’da, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uluslararası Koruma Dairesi Başkanlığı ve Sarıçam Kaymakamlığı tarafından Sarıçam Geçici Barınma Merkezinde (GBM), iftar programı gerçekleştirildi.
Uluslararası Koruma Dairesi Başkanı Harun Başıbüyük, iftardan önce, mahalle muhtarları ve kanaat önderleri ile bir araya gelerek, Geçici Barınma Merkezinde yaşayan yabancıların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Başıbüyük, "İçişleri Bakanımızın talimatıyla Geçici Barınma Merkezlerinde bir dizi iftar programı gerçekleştirdik. Burada yaşayan kardeşlerimizin iftar sevincine ortak olmak istedik" dedi.
Geçici Barınma Merkezi içerisinde düzenlenen iftardan sonra konteynerlerde kalan aileler ziyaret edildi. Ziyarette ailelerin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Başıbüyük, "En zor zamanlarınızda yardım elini uzatan devletimiz sizlerden herhangi bir maddi karşılık beklememektedir. Bu coğrafyada yüzyıllardır beraber yaşayan aziz milletimize ve devletimize dua etmeniz, Ramazan ayının ruhuna da uygun olarak kardeşlik iklimi ve huzur içerisinde yaşayarak sizlere sağlanan hak ve hizmetlerden yararlanmanızdır” dedi.
Geçici Barınma Merkezi’nde geçekleştirilen iftar programına Vali Yardımcısı Mustafa Aydın, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uluslararası Koruma Dairesi Başkanı Harun Başıbüyük, Sarıçam Kaymakamı Ali Murat Kayhan, İl Göç İdaresi Müdürü Velican Doğru, Geçici Barınma Merkezi Yönetici Yardımcısı İsmail Gök, Göç Uzman Yardımcısı Duran Sezer ve Geçici Barınma Merkezinde kalan 1000 Suriye uyruklu yabancı katıldı.

Geçici Barınma Merkezi’nde Ramazan coşkusu

Geçici Barınma Merkezi’nde Ramazan coşkusu

Geçici Barınma Merkezi’nde Ramazan coşkusu

Geçici Barınma Merkezi’nde Ramazan coşkusu

Geçici Barınma Merkezi’nde Ramazan coşkusu

Geçici Barınma Merkezi’nde Ramazan coşkusu

Geçici Barınma Merkezi’nde Ramazan coşkusu

Geçici Barınma Merkezi’nde Ramazan coşkusu

Geçici Barınma Merkezi’nde Ramazan coşkusu

Geçici Barınma Merkezi’nde Ramazan coşkusu

Geçici Barınma Merkezi’nde Ramazan coşkusu

Geçici Barınma Merkezi’nde Ramazan coşkusu

Geçici Barınma Merkezi’nde Ramazan coşkusu
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