"Geçici dövmelerin yan etkileri kalıcı olabiliyor"

AYŞE YILDIZ - Türk Dermatoloji Derneği üyesi Doç. Dr. Pelin Kartal, geçici dövmelerin yan etkilerinin kalıcı olabileceğini belirterek, "Alerjik reaksiyona, enfeksiyon hastalıklarına, geçici tüylenmeye, kalıcı izlere neden olabiliyor." dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniğinde görevli öğretim üyesi Kartal, AA muhabirine, yaz aylarında geçici dövme yaptıranların sayısının arttığını söyledi.

Normal kınanın zararsız olduğunu, eskiden beri kullanıldığını vurgulayan Kartal, Hint kınasına konulan bazı maddelerin ise yan etkiye neden olabildiğini belirtti.

"İsmi kına olduğu için masum kabul ediliyor. Aileler tatile gittiklerinde çocuklara bile geçici dövme yaptırıp dönüyor. Organizasyonlarda kına dövmesi yapılması artık adet gibi oldu." ifadelerini kullanan Kartal, şöyle konuştu:

"Ancak bunun içerisine özellikle bazı maddeler ekliyorlar ki bunlardan biri parafenilendiamin. O da siyahlığı sağlayıp, kalıcılığını artırmak için konuluyor. Bu maddeye karşı alerjiyi çok sık görüyoruz. Çocuklar erken yaşta bu maddeyle temas ediyor ve kişi duyarlı hale geldiği andan itibaren ileride bu maddeleri içeren bazı ürünlerle karşılaştığında çok fazla tepkime veriyor."