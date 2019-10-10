HABER

Geçici görevlendirmeyle geldiği Akçakale'de şehit düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 22:57 | Son Güncelleme

Geçici görevlendirmeyle geldiği Akçakale'de şehit düştü

MANİSA (AA) - Şanlıurfa'da, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerden düzenlediği sivilleri hedef alan saldırılar sonucu şehit olan Vergi Dairesi Gelir Uzman Yardımcısı Cihan Güneş'in, yaklaşık 2 yıl önce kente atandığı ve 1 yıldır Akçakale'de geçici görevlendirmeyle bulunduğu öğrenildi.

Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, Salihli Vergi Dairesi Müdürü Talip Kara, Akçakale ilçesinde maliye memuru olarak görev yapan Güneş'in (31) Cumhuriyet Mahallesi'ndeki babaevine geldi.

Memur emeklisi ailenin çocuğu olan Güneş'in şehadet haberi aileye verildikten sonra eve Türk bayrağı asıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden emekli baba Süleyman ve emekli hemşire anne Zekiye Güneş, burada taziyeleri kabul etti.

Bekar olan Cihan Güneş'in, yaklaşık 2 yıl önce KPSS'yi kazanarak Şanlıurfa Merkez Vergi Dairesi Müdürlüğüne atandığı, 1 yıl önce de geçici görevlendirmeyle Akçakale Vergi Dairesi Müdürlüğünde çalışmaya başladığı öğrenildi.

İşte harekatta kullanılan silahlarİşte harekatta kullanılan silahlar
Kadirova'nın ölümüyle ilgili ilk kez konuştu!Kadirova'nın ölümüyle ilgili ilk kez konuştu!
"Her zaman Türkiye ile diyalog kurmamız gerektiğinin farkında olmalıyız""Her zaman Türkiye ile diyalog kurmamız gerektiğinin farkında olmalıyız"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akçakale Manisa şehit

En Çok Okunan Haberler

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Hain saldırılar sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Hain saldırılar sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Norm Ender'in 'Barış Pınarı Harekatı' paylaşımı TT oldu

Norm Ender'in 'Barış Pınarı Harekatı' paylaşımı TT oldu

Nzonzi'den flaş ayrılık açıklaması!

Nzonzi'den flaş ayrılık açıklaması!

Art arda acı haberler: 6 şehit, 68 yaralı

Art arda acı haberler: 6 şehit, 68 yaralı

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Art arda acı haberler: 6 şehit, 68 yaralı

Art arda acı haberler: 6 şehit, 68 yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar'dan kritik görüşme

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’dan, Nadira Kadirova’nın ölümüne ilişkin açıklama

Kadirova'nın ölümüyle ilgili ilk kez konuştu!

Suriye'ye askeri sevkiyat!

Suriye'ye askeri sevkiyat!

10 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları

İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar

Yargı reformu paketinin ilk 10 maddesi Meclis'te kabul edildi

Yargı reformu paketinde önemli gelişme!

Roketin düşme anı kamerada! 1 kişi şehit olmuştu

Roketin düşme anı kamerada! 1 kişi şehit olmuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.