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Geçici ithal edilen araçlara ilişkin düzenleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 09:38 | Son Güncelleme

Geçici ithal edilen kara taşıtlarına ilişkin işlemler ve sürelerde kolaylaştırıcı değişiklikler yapıldı - Gurbetçiler tarafından geçici ithal edilen, şirketler adına kayıtlı taşıtlar için verilen 30 günlük süre 90 güne çıkarıldı

Gurbetçiler tarafından geçici ithal edilen, şirketler adına kayıtlı taşıtlar için verilen 30 günlük süre 90 güne çıkarıldı.

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, geçici ithal edilen yabancı plakalı taşıtların izin hak sahibi dışında bir başkası tarafından yurt dışına çıkarılabilmesi için elçilik, konsolosluk veya noter onaylı vekaletname ibrazı halinde, yalnızca vekalet alan şahsın gümrük idaresine başvurusunun yeterli olması yönünde düzenleme yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen araç tescil hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler 1 Şubat 2018 itibarıyla noterlerce yapılmaya başlanıldığından, tebliğin ilgili maddelerinde yer alan "trafik idaresi", "trafik bürosu" ve "traffic office" ibareleri "noter", "noterlik" ve "notary" şeklinde düzeltildi.

Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi, yabancı taşıtlar geçici giriş formu veya geçici giriş belgesi kapsamı taşıtların geçici ithal işlemlerinin yapılabilmesi için kişinin veya temsilcisinin taşıt ile birlikte gümrük idaresine müracaatı yeterli görülerek taşıtın gümrük gözetimine alınmasına yönelik uygulamadan vazgeçildi.

Gurbetçiler tarafından geçici ithal edilen, şirketler adına kayıtlı taşıtlara verilen 30 günlük süre 90 güne çıkarıldı. Tebliğin yayım tarihinden önce 30 gün süre verilerek yurda girişi yapılan bu kapsamdaki taşıtların geçici ithalat izin süreleri ise 90 güne tamamlanarak kolaylık sağlandı.

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geçici ithal edilen kara taşıtları gümrük yabancı taşıtlar

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