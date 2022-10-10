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Geçici kimlik belgesi ile vize alınabilir mi? Geçici kimlik belgesi ile yurt dışına çıkılır mı?

10.10.2022 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm Türk vatandaşları geçerli gerekçeler beyan ederek yeni kimlik talebinde bulunabilir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınacak randevunu ardından gerekli şartlar yerine getirilmelidir. Nüfus müdürlüğü başvuruyu değerlendirmeye alır. Yeni kimlik gelene kadar geçen süreç için kişinin talebine istinaden bir geçici kimlik belgesi verilir. Bu belge kimlik yerine kullanılabilir niteliktedir. Birçok resmi kurum ve işlem için kullanılabilir.

Geçici kimlik belgesi ile vize alınabilir mi? Geçici kimlik belgesi ile yurt dışına çıkılır mı?

İçindekiler

  • Geçici kimlik belgesi ile vize alınabilir mi?
  • Geçici kimlik belgesi ile yurt dışına çıkılır mı?

Kimlik başvurusu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan randevu sonrası yapılabilir. Gerekçeye bağlı olarak değişiklik gösteren kimlik kartı yenileme ücreti yatırılmış olmalıdır. Bir biyometrik olarak çekilmiş fotoğraf, ödemenin yapıldığına dair makbuz ve gerekçeye bağlı olarak istenen belgelerin de başvuru sırasında teslim edilmesi gerekmektedir.

Tüm şartlar yerine getirildikten sonra nüfus müdürlüğü başvuruyu değerlendirecektir. Değerlendirme sırasında bir engel ya da sorun ile karşılaşılmazsa işlem başlar. Kişi kullandığı mevcut kimlik kartını başvuru sırasında müdürlüğe teslim eder. Yeni kimliğin geleceği güne dek kullanmak üzere bir geçici kimlik belgesi alma hakkı vardır.

Kişinin talebine istinaden nüfus müdürlüğü tüm resmi kurum ve işlemlerde kullanılmak üzere kişiye bir geçici kimlik belgesi verilir. Bu belge seyahatlerde, belediyelerde, okullarda, sınavlarda ve benzeri tüm durumlarda kullanılabilir.

Geçici kimlik belgesi ile vize alınabilir mi?

Birçok kurum ve kuruluşta kimlik yerine geçebilen geçici kimlik belgesi tüm pasaport ve vize işlemlerinde de geçerlidir.

Geçici kimlik belgesi ile yurt dışına çıkılır mı?

Talebin ardından yeni kimlik kartını bekleyen kişinin bu süreç içinde yurt dışına çıkması gerekebilir. Başvuru yaptığı nüfus müdürlüğünden kimlik yerine kullanabileceği geçici kimlik belgesi talebinde bulunabilir.

Ancak sadece vize muafiyeti olan ve kimlik kartı ile seyahat edilebilen ülkelerde geçici kimlik belgesi geçerli olur. 30 Haziran 2021 tarihinde açıklanan yeni kurala göre yurt dışına çıkmak için kişinin fotoğraflı ve güncel kimlik kartına sahip olması gerekliliği vardır.

Bir Türk vatandaşı vize almadan yalnızca kimlikle ya da geçici kimlik belgesi bazı ülkelere giriş yapabilir.

Geçici kimlik belgesi nedir? Geçici kimlik belgesi nasıl alınır?Geçici kimlik belgesi nedir? Geçici kimlik belgesi nasıl alınır?


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