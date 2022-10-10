Geçici kimlik belgesi ile vize alınabilir mi? Geçici kimlik belgesi ile yurt dışına çıkılır mı?

Kimlik başvurusu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan randevu sonrası yapılabilir. Gerekçeye bağlı olarak değişiklik gösteren kimlik kartı yenileme ücreti yatırılmış olmalıdır. Bir biyometrik olarak çekilmiş fotoğraf, ödemenin yapıldığına dair makbuz ve gerekçeye bağlı olarak istenen belgelerin de başvuru sırasında teslim edilmesi gerekmektedir.

Tüm şartlar yerine getirildikten sonra nüfus müdürlüğü başvuruyu değerlendirecektir. Değerlendirme sırasında bir engel ya da sorun ile karşılaşılmazsa işlem başlar. Kişi kullandığı mevcut kimlik kartını başvuru sırasında müdürlüğe teslim eder. Yeni kimliğin geleceği güne dek kullanmak üzere bir geçici kimlik belgesi alma hakkı vardır.

Kişinin talebine istinaden nüfus müdürlüğü tüm resmi kurum ve işlemlerde kullanılmak üzere kişiye bir geçici kimlik belgesi verilir. Bu belge seyahatlerde, belediyelerde, okullarda, sınavlarda ve benzeri tüm durumlarda kullanılabilir.

Geçici kimlik belgesi ile vize alınabilir mi?

Birçok kurum ve kuruluşta kimlik yerine geçebilen geçici kimlik belgesi tüm pasaport ve vize işlemlerinde de geçerlidir.

Geçici kimlik belgesi ile yurt dışına çıkılır mı?

Talebin ardından yeni kimlik kartını bekleyen kişinin bu süreç içinde yurt dışına çıkması gerekebilir. Başvuru yaptığı nüfus müdürlüğünden kimlik yerine kullanabileceği geçici kimlik belgesi talebinde bulunabilir.

Ancak sadece vize muafiyeti olan ve kimlik kartı ile seyahat edilebilen ülkelerde geçici kimlik belgesi geçerli olur. 30 Haziran 2021 tarihinde açıklanan yeni kurala göre yurt dışına çıkmak için kişinin fotoğraflı ve güncel kimlik kartına sahip olması gerekliliği vardır.

Bir Türk vatandaşı vize almadan yalnızca kimlikle ya da geçici kimlik belgesi bazı ülkelere giriş yapabilir.



