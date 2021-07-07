Geçici Koruma Statüsü'ndeki Yemenlilerin ABD Oturma İzinleri Uzatılıyor

Biden yönetimi, ABD’de yaşayan geçici koruma statüsündeki Yemenlilerin, ülkede kalma sürelerini uzatma kararı verdi. Karar Yemen’de devam eden iç savaş gözününde bulundurularak alındı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, geçici koruma statüsü kapsamında Amerika’da bulunan 2 bin 100 civarındaki Yemen vatandaşı ve ailelerine tanınan izin süreleri uzatılacak. Buna göre bu statüdeki Yemen vatandaşları 2023 yılı Mart ayına kadar ABD’de kalmaya ve çalışmaya devam edebilecekler. Söz konusu geçici koruma statüsü Yemen vatandaşlarına ABD’de daimi kalma ve vatandaşlığa geçme hakkı tanımıyor.

Mevcut durumda bu kişilere yönelik oturma ve çalışma izinleri Eylül ayına kadar devam ediyordu.

Açıklamada, Yemen’de devam eden iç savaş ve koşulların bu kişilerin evlerine dönmesini engellediği ifade edildi. Biden yönetimi benzer şekilde Haiti, Myanmanr, El Salvador ve Venezuela vatandaşlarının da ülkede kalma sürelerini uzatma kararı vermişti.

Yemen’de 2014 yılından buy ana devam eden iç savaş nedeniyle Birleşmiş Millet verilerine göre ülkenin yüzde 80’i açlık tehlikesiyle karşı karşıya

