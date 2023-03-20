HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Geçici olarak el konacak, ücreti daha sonra ödenecek! Hatay'da 'konteyner kent' kararı: 'OHAL' detayı

Geçici olarak el konacak, ücreti daha sonra ödenecek! Hatay'da 'konteyner kent' kararı: 'OHAL' detayı

20.03.2023 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremlerden sonra konteyner kent yapımının sürdüğü Hatay'da kritik bir karar alındı. Konteyner kent alanları oluşturulması için bazı parsellere geçici olarak el konacak. El konan parsellerin ücreti daha sonra ödenecek. Hatay Valiliği karara ilişkin parsellerin listesini de paylaştı.

Geçici olarak el konacak, ücreti daha sonra ödenecek! Hatay'da 'konteyner kent' kararı: 'OHAL' detayı

Hatay Valiliği, depremzedelerin barınma ihtiyaçlarına yönelik konteyner kent alanları oluşturulması amacıyla ücreti daha sonra ödenmek üzere bazı parsellerde "geçici el koyma" kararı alındığını bildirdi.

AA-20230312-30544849-30544847-AVRUPADA_YASAYAN_TURKLER_DEPREMZEDELER_ICIN_SAHADA

DEPREMZEDELER İÇİN YENİ ALANLAR OLUŞTURULACAK

Valiliğin resmi internet sitesindeki açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hatay'da depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması için konteyner kent alanları oluşturulacağı belirtildi.

AA-20230313-30551582-30551561-ISKENDERUNDAKI_SOSYAL_DONATILI_YASAM_ALANINDA_DEPREMZEDELERIN_IHTIYACLARI_KARSILANIYOR

'OHAL' DETAYI

Afet nedeniyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilen bölgelerde uygulanacak hükümler gereği yürütülecek çalışmaların, "7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun" ve "2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu"nun ilgili maddelerince düzenlendiği aktarılan açıklamada, bu kapsamda, Hatay Valiliğinin 18 Mart 2023 tarihli onayı ile bazı taşınmazlara bedeli idarece bilahare ödenmek üzere geçici olarak el konulduğu kaydedildi.

PARSELLERİN LİSTESİ PAYLAŞILDI

"Geçici el koyma kararı"na ilişkin parsel listesine aşağıdaki adresten ulaşılabiliyor:

http://www.hatay.gov.tr/kurumlar/hatay.gov.tr/Haberler/2023/03Mart/19/afad/Gecici-El-Koyma-Parsel-Listesii.pdf

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MHP'nin acı günü! Belediye Başkanı...MHP'nin acı günü! Belediye Başkanı...
Altan Tan ve Ayhan Bilgen iddiası! Listelerde sürpriz...Altan Tan ve Ayhan Bilgen iddiası! Listelerde sürpriz...
'Bu geceye dikkat' deyip duyurdular! Sel sonrası hava...'Bu geceye dikkat' deyip duyurdular! Sel sonrası hava...
Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay Hatay Valiliği konteyner

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası’ndan ‘dolar’ kararı!

Merkez Bankası’ndan ‘dolar’ kararı!

2,05 TL indirimin ardından motorine zam!

2,05 TL indirimin ardından motorine zam!

İşte sürpriz milletvekili aday adayları

İşte sürpriz milletvekili aday adayları

Oy oranları kaç? Canlı yayında açıkladı: Muharrem İnce aday olsa da...

Oy oranları kaç? Canlı yayında açıkladı: Muharrem İnce aday olsa da...

Meral Akşener ile yaptığı görüşmeyi açıkladı: Haddimi aşan sözlerden ötürü...

Meral Akşener ile yaptığı görüşmeyi açıkladı: Haddimi aşan sözlerden ötürü...

Yeniden Refah Partisi kararını açıklıyor!

Yeniden Refah Partisi kararını açıklıyor!

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Genç, pürüzsüz, ışıltılı bir cilt onunla mümkün! Foreo cilt bakım cihazlarında fırsat

Genç, pürüzsüz, ışıltılı bir cilt onunla mümkün! Foreo cilt bakım cihazlarında fırsat

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.