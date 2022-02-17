Geçici vergi uzatıldı mı? Geçici vergi ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan 17 Şubat 2022 günü sona erecek olacak olan 4. dönem gelir ve kurum geçici vergi beyan süresine ilişkin açıklamada bulunuldu. Geçici Vergi mükellefi olanları ilgilendiren geçici vergi süresine ilişkin yapılan duyurunun ardından sürenin ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Peki Geçici vergi uzatıldı mı? Beyan süresi ertelendi mi? Geçici vergi beyan süresi son gün ne zaman? Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan yapılan açıklama ve geçici gelir vergisi ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

GEÇİCİ VERGİ UZATILDI MI?

Geçici Vergi mükellefi olanları yakından ilgilendiren geçici vergi süresi uzatıldı.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada 2021 4. Geçici Vergi Dönemine ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin 25 Şubat 2022 Cuma günü sonuna kadar uzatıldığı ifade edildi.

GEÇİCİ VERGİ BEYAN SÜRESİ ERTELENDİ Mİ?

Ocak 2022 dönemi beyan ve ödemelerin son günü olması nedeniyle tarihin uzatılmasını talep eden muhasebeciler ve mali müşavirler, erteleme talebinde bulunmasının ardından T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"17 Şubat 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021 4. Geçici Vergi Dönemine ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin 25 Şubat 2022 Cuma günü sonuna kadar uzatılmasına karar verilmiştir."

GEÇİCİ VERGİ BEYAN SÜRESİ SON GÜN NE ZAMAN?

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın açıklamasına göre; geçici vergi beyan süresinde son gün 25 Şubat 2022 Cuma günüdür.

