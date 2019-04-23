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Geçim derdine düşen Romanlar: "Hırsızlıkla işimiz olmaz, hepimiz ekmek parası için buradayız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 07:20 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 5 katlı eski bir apartmanın yıkımı esnasında toplanan roman vatandaşlar, "Buraya hırsızlık yapmaya değil, demir toplayarak, ekmeğimizi çıkarmaya geldik" diyerek yetkililere seslendiler.Malkara Hüsniye Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin arka bahçesinde bulunan okula ait 5 katlı eski lojman, metruk binaya dönüşmesi nedeniyle yetkililer tarafından yıkılmasına karar verildi.Bina için iş makinesiyle yıkım işlemi başladı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 5 katlı eski bir apartmanın yıkımı esnasında toplanan roman vatandaşlar, "Buraya hırsızlık yapmaya değil, demir toplayarak, ekmeğimizi çıkarmaya geldik" diyerek yetkililere seslendiler.
Malkara Hüsniye Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin arka bahçesinde bulunan okula ait 5 katlı eski lojman, metruk binaya dönüşmesi nedeniyle yetkililer tarafından yıkılmasına karar verildi.
Bina için iş makinesiyle yıkım işlemi başladı. Yıkımı duyan çok sayıda roman vatandaş, bölgeye hareket etti. Yıkım esnasında polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
Evlerine ekmek parası götürmek için yıkılan binadan demir parçalarını toplamak istediklerini ifade eden roman vatandaşlar, "Hepimiz ekmek parası için buradayız. Hırsızlıkla işimiz olmaz. Çocuklarımıza bir parça ekmek götürebilmek için mücadele ediyoruz. Başka bir derdimiz yok" diye konuştular.

Geçim derdine düşen Romanlar: "Hırsızlıkla işimiz olmaz, hepimiz ekmek parası için buradayız"

Geçim derdine düşen Romanlar: "Hırsızlıkla işimiz olmaz, hepimiz ekmek parası için buradayız"

Geçim derdine düşen Romanlar: "Hırsızlıkla işimiz olmaz, hepimiz ekmek parası için buradayız"

Geçim derdine düşen Romanlar: "Hırsızlıkla işimiz olmaz, hepimiz ekmek parası için buradayız"

Geçim derdine düşen Romanlar: "Hırsızlıkla işimiz olmaz, hepimiz ekmek parası için buradayız"

Geçim derdine düşen Romanlar: "Hırsızlıkla işimiz olmaz, hepimiz ekmek parası için buradayız"

Geçim derdine düşen Romanlar: "Hırsızlıkla işimiz olmaz, hepimiz ekmek parası için buradayız"

Geçim derdine düşen Romanlar: "Hırsızlıkla işimiz olmaz, hepimiz ekmek parası için buradayız"

Geçim derdine düşen Romanlar: "Hırsızlıkla işimiz olmaz, hepimiz ekmek parası için buradayız"

Geçim derdine düşen Romanlar: "Hırsızlıkla işimiz olmaz, hepimiz ekmek parası için buradayız"

Geçim derdine düşen Romanlar: "Hırsızlıkla işimiz olmaz, hepimiz ekmek parası için buradayız"

Geçim derdine düşen Romanlar: "Hırsızlıkla işimiz olmaz, hepimiz ekmek parası için buradayız"

Geçim derdine düşen Romanlar: "Hırsızlıkla işimiz olmaz, hepimiz ekmek parası için buradayız"

Geçim derdine düşen Romanlar: "Hırsızlıkla işimiz olmaz, hepimiz ekmek parası için buradayız"

Geçim derdine düşen Romanlar: "Hırsızlıkla işimiz olmaz, hepimiz ekmek parası için buradayız"
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