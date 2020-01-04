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  4. Geçim kaynağı olan hayvanları için zorlu kış şartlarıyla mücadele ediyorlar

Geçim kaynağı olan hayvanları için zorlu kış şartlarıyla mücadele ediyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 12:08 | Son Güncelleme

Muş'ta besiciler, kar kalınlığının bir metreyi bulduğu ve çetin kış şartlarının yaşandığı köylerde geçim kaynakları olan hayvanlarını kar örtüsü üzerinde besliyor - Muş Ziraat Odası Başkanı Hakim Çalışcı: - "Besicilerin bir kısmı kış mevsiminin daha sıcak geçtiği Hatay ve Adana gibi illere göç ediyor. Kentte kalan besicilerimiz de hayvancılığı sürdürmek için adeta doğayla mücadele ediyorlar" - Besici Abuzer Güngör: - "Yaz aylarında kesip biriktirdiğimiz meşe dallarını kızak yardımıyla yüksek kesimlerden indiriyoruz. Hayvanlarımızı bununla besliyoruz. Bu şekilde yemden ve samandan tasarruf etmiş oluyoruz. Zor oluyor ama mecburuz"

YAHYA SEZGİN - Muş'ta besiciler, kar kalınlığının bir metreyi bulduğu köylerde hayvanlarını beslemek için zorlu bir mesai harcıyor.

Yaylalarda 5 ay boyunca hayvanlarını otlatan Karabey köyündeki besiciler, kış mevsiminde de karla kaplı köylerde sabahın ilk ışıklarıyla hayvanlarını beslemek için çetin kış şartlarıyla mücadele etmeye başlıyor.

Yaz aylarında dağ yamaçlarından topladıkları meşe ağaçlarının dallarını kızaklarla 8 kilometre taşıyarak köye ulaştıran besiciler, meşenin yapraklarıyla hayvanları besliyor, dallarını da yakacak olarak kullanıyor.

- "Besiciler doğayla mücadele ediyor"

Muş Ziraat Odası Başkanı Hakim Çalışcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılın her mevsiminde çiftçilerin besicilik yaptığını söyledi.

Bölgenin geçim kaynağının hayvancılık olduğunu belirten Çalışcı, "Kentte 310 bin büyükbaş, 1 milyon 50 bin de küçükbaş hayvan bulunuyor. Besicilerin bir kısmı kış mevsiminin daha sıcak geçtiği Hatay ve Adana gibi illere göç ediyor. Kentte kalan besicilerimiz de hayvancılığı sürdürmek için adeta doğayla mücadele ediyor." dedi.

- "Zor oluyor ama mecburuz"

Besici Abuzer Güngör de ailesinin geçimini hayvancılıkla sağladığını anlattı.

Hayvanlarını beslemek için her gün karlı yollardan yürüyerek, kızaklarla yem taşıdıklarını ifade eden Güngör, "Her gün sabahın erken saatte iş başı yapıyoruz. Hayvanlarımızı köy dışındaki ağıla götürüyoruz. Yaz aylarında kesip biriktirdiğimiz meşe dallarını kızak yardımıyla yüksek kesimlerden indiriyoruz. Hayvanlarımızı bununla besliyoruz. Bu şekilde yemden ve samandan tasarruf etmiş oluyoruz. Zor oluyor ama mecburuz." diye konuştu.

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