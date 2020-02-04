Geçinemeyen yaşlı kadına 'köpeğini sat' diyen vekil özür diledi!

Bazı sosyal medya kullanıcıları da, endişeli köpek resmi paylaşarak milletvekiliyle alay eden paylaşımlar yaptılar.

Brahar, Kolyucha'nın yaşadığı yoksulluğun boyutları konusunda tereddüdünü ifade ederken, "Eğer asil bir cins köpeği varsa, satabilir ve faturalarını kolaylıkla ödeyebilir" dedi.

İktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi milletvekili Yevgeniy Brahar'ın konuk olduğu programa telefonla katılan 66 yaşındaki Llyubov Kolyucha 2 bin Ukrayna Grivnası olan emekli maaşının yaşaması için yeterli olmadığını söyledi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Köpek kendini tuvalete kilitledi. Dışarı çıkmak için geçen ay ödenen faturayı ona göstermemizi istiyor" derken, bir başkası da, kaygılı görünen köpek fotoğrafları paylaşımları yaparak, "Milletvekili Brahar bir emekliye faturalarını ödemesi için köpeğini satmasını tavsiye ettiğinde" diye not düştü.

Ertesi gün iktidar partisi genel başkan yardımcısı Yevheniya Kravchuk, Facebook'da Brahar'ın sözlerinin "kesinlikle ahlaksız" olduğunu belirtti ve "Eğer bir kişi canlı yayında konuşmayı bilmiyorsa o zaman parlamentoda yasa taslakları hazırlamaktan başka bir şey yapmamalı" dedi.

Yaşadığı kasabada kendisiyle görüşen BBC Ukraynaca Servisi'nden Anastasiya Dzubak'a köpeği Sharik'in 14 yaşında kör ve kırma cinsi olduğunu aktaran Kolyucha, onu satmak gibi bir niyeti ise olmadığını belirtti.

Kolyucha, düşük emekli maaşından şikayet ettiğinde Brahar'ın verdiği cevapla sadece kendini utandırdığını düşündüğünü belirterek, "Ona beynini satmasını söylerdim! Herkesin kime, nerede, ne söyleceğine dikkat etmesi gerekiyor" diye konuştu.



