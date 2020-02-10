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Geçinemeyenler: '4-5 aydır pazar yüzü görmedim'

10.02.2020 18:22 | Son Güncelleme

Yoksulluğu ve geçim sıkıntısını ele aldığımız haber dizimizin bu haftaki bölümünde ailesi ile beraber İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde yaşayan ve kansere karşı mücadele veren Halise Akman ile konuştuk. Akman, meyve sebze yiyemediklerini söylüyor, "Dünyadaki en güzel ülke bizim ülkemiz, neden yoksuluz?" diyor.

https://www.youtube.com/watch?v=uuPMS0JPhZM

Yoksulluğu ve geçim sıkıntısını ele aldığımız haber dizimizin bu haftaki bölümünde ailesi ile beraber İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde yaşayan ve kansere karşı mücadele veren Halise Akman ile konuştuk.

Halise Akman'ın evinde, sağlığı yerinde ve çalışabilecek durumda olan tek kişi 18 yaşındaki en küçük oğlu.

Akman, meyve sebze yiyemediklerini ve 4-5 aydır pazar yüzü görmediklerini söylüyor, "Dünyadaki en güzel ülke bizim ülkemiz, neden yoksuluz?" diyor.

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