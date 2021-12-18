"Geçinemiyoruz" mitinglerinin ilki Diyarbakır ve İzmir’de yapıldı

Mitinge katılan emek örgütlerinin üyeleri, insanca bir yaşam istediklerini söyledi.Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), artan hayat pahalılığı ve ekonomik krizin emekçiler üzerindeki etkisine dikkat çekmek için planladığı "Geçinemiyoruz" mitinglerinin ilkini Diyarbakır ve İzmir’de düzenledi. İzmir'in Gündoğdu ve Diyarbakır’ın İstasyon Meydanı’nda düzenlenen mitinglere çok sayıda sendika, sivil toplum örgütü, siyasi parti ve emekçiler katıldı.

"Em Birçine"

Diyarbakır’daki mitingi KESK, DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu), Türk Tabipler Birliği (TTB) ve Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) birlikte organize etti. Miting öncesi İstasyon Meydanı’nda geniş güvenlik önlemleri alındı. Mitingin yapılacağı alan polis tarafından demir bariyerlerle kapatılırken, polis kameraları miting alanına üç noktadan yapılan girişleri kayıt altına aldı. Mitinge çevre illerden de çok sayıda kişi katıldı. Mitinge katılan bazı kişeler Kürtçe "Em Birçine" yani "Açız" yazılı kâğıtlar taşıdı. Miting alanına Ofis semtinden giriş yapan sendika ve örgütler de kortej halinde platformun olduğu bölgeye geldi.

"Tehditlerle bizi sokaktan çekmeye çalışıyorlar"

Mitingde, artan hayat pahalılığı ve ekonomik kriz karşısında emekçilerin haklarının korunması, memur ve emekçilere insanca yaşayabilecekleri şartların sağlanması, kamu kurumlarında ana dilde eğitim ve hizmet verilebilmesi ve birçok kişinin görevlerinden ihraç edilmesine yol açan KHK’ların iptal edilmesi taleplerinde bulunuldu. Mitingde ilk konuşmayı yapan KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil, bu meydanlara daha güçlü bağırmaya geldiklerini söyledi. İktidarın, baskı, yasak ve yeni cezaevleri açma tehditleriyle korkutmaya, kendilerini sokaktan çekmeye çalıştığını ifade eden Yeşil, "Biz her gün biraz daha yoksullaşırken, borçlarımızı kapatmak için biraz daha borçlanırken bazıları servetlerine servet katıyor. Biz buraya yılmadan korkmadan 'hükümet istifa' demeye geldik" dedi.

Mitinge katılanlar ne istiyor?

Mitinge katılanlar arasında kadınlar, seçimlerde ilk kez oy kullanacak olan gençler ve asgari ücretle çalıştığını söyleyen işçilerin yoğunlukta olduğu gözlendi. Sık sık hükümete karşı sloganların atıldığı mitingin ana gündemini de ekonomik gelişmeler ve artan hayat pahalılığı oluşturdu. Mitinge katılan neredeyse herkes, hükümetin çalışanları enflasyona ezdirdiğini ve kısa vadeli politikalarla günü kurtarmaya çalıştığını ifade etti.

"Tuzu kurular, yandaşlar geçiniyor"

Hatay’dan miting için Diyarbakır’a gelen ve 23 yıllık öğretmen olduğunu söyleyen Nihat Akgöl de alanda bulunan diğer kişiler gibi ekonomik gidişattan rahatsız. Kontrol edilemeyen döviz artışlarının maaşlarını bitirme noktasına getirdiğini söyleyen Akgöl, 10 yıl öncesindeki kur baz alınarak ücret verilmesi durumunda maaşların en az 15 bin TL olması gerektiğini düşünüyor. Akgöl, artık oturduğu evin kirasını veremez duruma geldiğini, bu sebeple de kendini öğrencilere veremediğini söylüyor:

"Bir ay içerisinde maaşımız yarı yarıya eridi. Nasıl geçinebiliriz? Toplumda kim geçiniyor? Tuzu kurular, yandaşlar geçiniyor. Başka geçinen yok. Sokaklara inmemiz gerekiyor. Başka alternatifimiz yok. Biz emekçiler olarak her zaman sokaklarda olacağız, hakkımızı alıncaya kadar sokakta olacağız."

"Ülkenin neresinden tutsak elimizde kalıyor"

Mitinge bir yaşındaki kızı Berçem Sultan ile birlikte katılan Neval Kaval ise İstanbul ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyeleri’nde görev yapmış bir memur. 90 KPSS puanıyla atandığını söyleyen Kaval, 2016 yılında hakkında somut bir delil olmadan memuriyetten ihraç edilmiş. O günden beri hukuk mücadelesi veren Kaval, herkesin hakkını savunmak üzere mitinge geldiğini söylüyor. Asgari ücrete yapılan zammın temel gıda ürünlerine gelen zammı bile karşılamadığını söyleyen Kaval’a göre, hiçbir yönetici halkı düşünmüyor:

"Bize dolarla mı maaş aldığımızı soruyorlar. Dolarla maaş almıyoruz ama sen dolarla zam yapıyorsun. Hatta sen zammı doların çok üstünde yapıyorsun. Parası olan daha çok zengin oluyor. Bu şekilde hiçbir ekonomik sorun çözülmez. Onlar da, herkes de bunun farkında. Halkı düşünmesi gereken yöneticiler koltuğa geldikten sonra sadece kendilerini düşünüyor. Sağlık eğitim yok artık bu ülkede. Bütün okullar İmam Hatip oldu. Ülkenin neresinden tutsak elimizde kalıyor."

Mitingde TTB, TMMOB ve DİSK adına da konuşmalar yapıldı. Miting, konuşmacıların ardından sahneye çıkan Metin Kahraman’ın konseriyle devam etti. KESK’in organize ettiği "Geçinemiyoruz" mitingleri yarın da İstanbul ve Ankara’da devam edecek.

Felat Bozarslan / Diyarbakır

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