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Geçinmek için başladığı işi büyüten kadının hedefi tavuk çiftliği sahibi olmak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 13:39 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta eşinden ayrıldıktan sonra geçimini sağlamak için yumurta satan Zeynep Mücük, 24 tavuk sayısını 94’e çıkardı.

Kahramanmaraş’ta eşinden ayrıldıktan sonra geçimini sağlamak için yumurta satan Zeynep Mücük, 24 tavuk sayısını 94’e çıkardı. Mücük’ün şimdiki hedefi büyük bir tavuk çiftliği kurmak.
Onikişubat ilçesi Kümperli Mahallesinde yaşayan Zeynep Mücük (48), kocasından ayrıldıktan sonra kendi ayakları üzerinde yaşamaya karar verdi. Kırsal mahalleye yerleşen Mücük, yaşadığı evin altında tavuk beslemeye başladı. 24 tavukla başladığı işini büyüten kadın şimdi 94 tavukla günde ortalama 70 yumurta elde ettiğini ve bu yumurtaları satarak geçimini sağladığını belirtti.

‘Kendi imparatorluğumu kurdum’
Çeşitli işlerde çalıştığını ancak köy yerine yerleştikten sonra kendi işini kurduğunu söyleyen Zeynep Mücük, ilerde büyük bir tavuk çiftliği kurmak istediğini söyledi. Çocuklarıyla birlikte yaşadığını söyleyen Mücük, “Benim her hangi bir mesleğim yok, köy yerinde tavuk besliyorum. Şuana kadar birçok kez yevmiye işlerine gittim. Fabrika ve sanayi de çalıştım. Hobi olarak başladığım bu işte önce 24 tavuğu 50 tavuğa çıkardım. Baktım ve hoşuma gitti şimdi 96 adet tavuğum var ve onlarla geçimimi sağlıyorum. Tavuklardan 65-70 arası yumurta alabiliyorum. Ben sabah kalkınca tavuklarımın yerini temizliyorum, sularını değiştiriyorum yemlerini hazırlıyorum. Eşimden ayrıldım ve burada çocuklarımla birlikte yaşıyorum. Bu yaştan sonra başka bir işte çalışmayacağıma göre, kendimce bir iş edinmiş oldum ve kendi imparatorluğumu kurmaya çalıştım. Kadın halime tek başıma ayakta durmaya çalıştım başarıyorum da. İlerde de büyük bir tavuk çiftliği kurmaya çalışıyorum” dedi.

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