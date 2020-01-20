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  4. Geçinmeyenler: 'Kölelikten daha kötü bir durumdayız'

Geçinmeyenler: 'Kölelikten daha kötü bir durumdayız'

20.01.2020 19:15 | Son Güncelleme

Geçim sıkıntısı ve yoksulluğu ele aldığımız video serimiz 'Geçinemeyenler'in yedinci bölümünde inşaat işçisi Güven Gökcan ile konuştuk.

Geçinmeyenler: 'Kölelikten daha kötü bir durumdayız'

https://www.youtube.com/watch?v=uBlGX6LPOl0

Geçim sıkıntısı ve yoksulluğu ele aldığımız video serimiz 'Geçinemeyenler'in yedinci bölümünde inşaat işçisi Güven Gökcan ile konuştuk.

Güven Gökcan, eşi ve iki kızı ile beraber İstanbul'un Sarıyer ilçesinde ikâmet ediyor, aldığı ücreti daha iyi bir seviyeye taşıyabilmek için dinlenmeden çalışıyor. Tek hedefinin iki kızını okutabilmek olduğunu belirten Gökcan, "Bizimki yetinmek değil, kölelikten daha kötü bir durumdayız" diyor.

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