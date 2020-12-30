Geçirgen bağırsak sendromu belirtileri nelerdir? Tedavisi nedir?

Bağırsaklar sindirim sisteminin en önemli parçasıdır. Bağırsaklar besinlerin parçalanmaya devam ettiği ve neredeyse tamamen emildiği noktadır. Bağırsakların emilim işlemi ise oldukça basit bir şekilde gerçekleşir. Geçirgen Bağırsak Sendromu Nedir? Vücut içerisindeki bağırsak hücreleri bitişik bir şekilde filtre gibi dizilir. Bu dizilim sayesinde hücreler sıkı bağlantıları ile kenetlenmiş bir şekildedir. Aynı zamanda bağırsaklarınızın arasından kanınıza sadece sindirilmiş besinler, vitaminler ve mineraller gibi zararsız ve küçük madde geçişi sağlanır. Geçirgen bağırsak sendromu ise bağırsak duvarlarınızdaki bu geçirgenliğin artması durumunda ortaya çıkar. Hücreler arasında sıkı bağlantılardan kanınıza zararlı organizmalar ve toksinler girmeye başlar. İstenmeyen ve zararlı olan bu bileşenler vücudunuzda çeşitli sorunlara yol açar. Geçirgen Bağırsak Sendromu Belirtileri Nelerdir? Geçirgen bağırsak sendromu belirtileri arasında birçok farklı madde yer alır. Öncelikli olarak besin alerjileri birinci sıradaki etkenler arasındadır. Besin alerjileri vakalarına her geçen gün daha fazla rastlanır. Bağırsakların geçiş bozukluğunda vücutta alerjiye sebep olabilecek birçok farklı madde geçişi olur. Bu nedenle durum alerjiden çok daha öteye gider ve hiç geçmeyen reaksiyonların ortaya çıkmasına neden olur. Otoimmün hastalıklar, kısaca bedenin savunma sistemi elemanlarının kendi hücrelerinize saldırmasıdır. Geçirgen bağırsak sendromu sonucunda kana geçen gluten ve toksinler bağırsak geçirgenliğini artıran zonulin proteininin düzeyini artırır. Geçirgen bağırsak sendromu nasıl anlaşılır diye merak edenler için farklı belirtilerin takibi ve nedenlerinin uzman tarafından kontrolü gerekir. Deri hastalıkları, bedendeki birçok hastalık ciltte çeşitli değişikliklere neden olur. Özellikle sindirim sisteminde bulunan sorunlar direkt olarak dermatolojik durum ile bağlantılıdır. Sedef hastalığı, egzama, sivilce gibi deri problemleri geçirgen bağırsak sendromunun belirtileri arasında yer alır. Diğer belirtiler arasında ise, vitamin eksiklikleri, fibromiyalji, sindirim sorunları, irritabl bağırsak sendromu, kronik yorgunluk, aşırı kilo kaybı, depresyon, anksiyete, baş ağrısı, migren yer alır.

Geçirgen Bağırsak Sendromu Neden Artar? Geçirgen bağırsak sendromuna (leaky gut) sebep olan şey bağırsak duvarlarınızın geçirgenliğinin bozulmasıdır. Bağırsak geçirgenliğinin azalmasına ilişkin farklı teoriler bulunur. Bunlardan biri ise inflamasyondur. İnflamasyon, bedeninizdeki savunma sisteminizde bir nokta zararlı hücre ve toksinleri algıladığında o bölgeye defans hücreler gönderilir ve bu sayede zararlı bileşenler etkisiz hale getirilir. Bağırsak duvarlarınızda da aynı durum söz konusudur. Bağırsaklarınıza devamlı olarak alerjen ve zararlı maddeler temas ederse sürekli olarak inflamasyon oluşur. Bağırsaklarınızda bulunan faydalı bakterilerin de bu nedenle düzeni değişir ve hücreleriniz fazla baskı altında kalmaya başlar. Baskı hücrelerinizin yapısının bozulmasına ve işlevlerinin azalmasına neden olur. Uzun vadede bu problemler bağırsak duvarınızın geçirgenliğinin artmasına sebep olur. Bağırsak hücrelerinizin sıkı bağlantılarını zonulin adı verilen bir protein sağlar. Zonulin proteininin azalması veya aşırı artması bağırsaklarınız arasındaki bağlantıların gevşemesine doğal olarak da geçirgenliğin artmasına sebep olur.