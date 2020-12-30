Geçirgen bağırsak sendromu belirtileri nelerdir? Tedavisi nedir?

Bağırsaklar sindirim sisteminin en önemli parçasıdır. Bağırsaklar besinlerin parçalanmaya devam ettiği ve neredeyse tamamen emildiği noktadır. Bağırsakların emilim işlemi ise oldukça basit bir şekilde gerçekleşir.
Vücut içerisindeki bağırsak hücreleri bitişik bir şekilde filtre gibi dizilir. Bu dizilim sayesinde hücreler sıkı bağlantıları ile kenetlenmiş bir şekildedir. Aynı zamanda bağırsaklarınızın arasından kanınıza sadece sindirilmiş besinler, vitaminler ve mineraller gibi zararsız ve küçük madde geçişi sağlanır. Geçirgen bağırsak sendromu ise bağırsak duvarlarınızdaki bu geçirgenliğin artması durumunda ortaya çıkar. Hücreler arasında sıkı bağlantılardan kanınıza zararlı organizmalar ve toksinler girmeye başlar. İstenmeyen ve zararlı olan bu bileşenler vücudunuzda çeşitli sorunlara yol açar.
Geçirgen bağırsak sendromu belirtileri arasında birçok farklı madde yer alır. Öncelikli olarak besin alerjileri birinci sıradaki etkenler arasındadır. Besin alerjileri vakalarına her geçen gün daha fazla rastlanır. Bağırsakların geçiş bozukluğunda vücutta alerjiye sebep olabilecek birçok farklı madde geçişi olur. Bu nedenle durum alerjiden çok daha öteye gider ve hiç geçmeyen reaksiyonların ortaya çıkmasına neden olur. Otoimmün hastalıklar, kısaca bedenin savunma sistemi elemanlarının kendi hücrelerinize saldırmasıdır. Geçirgen bağırsak sendromu sonucunda kana geçen gluten ve toksinler bağırsak geçirgenliğini artıran zonulin proteininin düzeyini artırır. Geçirgen bağırsak sendromu nasıl anlaşılır diye merak edenler için farklı belirtilerin takibi ve nedenlerinin uzman tarafından kontrolü gerekir. Deri hastalıkları, bedendeki birçok hastalık ciltte çeşitli değişikliklere neden olur. Özellikle sindirim sisteminde bulunan sorunlar direkt olarak dermatolojik durum ile bağlantılıdır. Sedef hastalığı, egzama, sivilce gibi deri problemleri geçirgen bağırsak sendromunun belirtileri arasında yer alır. Diğer belirtiler arasında ise, vitamin eksiklikleri, fibromiyalji, sindirim sorunları, irritabl bağırsak sendromu, kronik yorgunluk, aşırı kilo kaybı, depresyon, anksiyete, baş ağrısı, migren yer alır.
Geçirgen bağırsak sendromuna (leaky gut) sebep olan şey bağırsak duvarlarınızın geçirgenliğinin bozulmasıdır. Bağırsak geçirgenliğinin azalmasına ilişkin farklı teoriler bulunur. Bunlardan biri ise inflamasyondur. İnflamasyon, bedeninizdeki savunma sisteminizde bir nokta zararlı hücre ve toksinleri algıladığında o bölgeye defans hücreler gönderilir ve bu sayede zararlı bileşenler etkisiz hale getirilir. Bağırsak duvarlarınızda da aynı durum söz konusudur. Bağırsaklarınıza devamlı olarak alerjen ve zararlı maddeler temas ederse sürekli olarak inflamasyon oluşur. Bağırsaklarınızda bulunan faydalı bakterilerin de bu nedenle düzeni değişir ve hücreleriniz fazla baskı altında kalmaya başlar. Baskı hücrelerinizin yapısının bozulmasına ve işlevlerinin azalmasına neden olur. Uzun vadede bu problemler bağırsak duvarınızın geçirgenliğinin artmasına sebep olur. Bağırsak hücrelerinizin sıkı bağlantılarını zonulin adı verilen bir protein sağlar. Zonulin proteininin azalması veya aşırı artması bağırsaklarınız arasındaki bağlantıların gevşemesine doğal olarak da geçirgenliğin artmasına sebep olur.
Geçirgen bağırsak sendromuna neden olan birçok farklı etken vardır. Bu nedenlerin başında aşırı şeker tüketimi yer alır. Çünkü şeker bağırsakların bağlantısını bozar. Vitamin eksikliği bağırsak duvarındaki hücrelerin çalışmasını bozan diğer bir etkendir. Özellikle vitamin D, A, B12 ve çinko eksikliği bağırsak geçirgenliğinin artmasına sebep olur. Bağırsak florasının zarar görmesi, kendi bağırsak hücrelerinin savunmasız olmasına neden olur. Stres bağırsak geçirgenliğinin artmasına neden olan diğer bir etkendir.
Her hastalığın tedavisinde dikkat edilmesi gereken çeşitli noktalar vardır. Geçirgen bağırsak sendromu tedavisinde de ilk olarak hastalığa neden olan etkenler ortadan kaldırılır. Ardından doğru beslenme ile birlikte hastalığın tekrar nüksetmesi engellenir ve daha sonra son adımda bedeninin kendisini toparlaması beklenir. Geçirgen bağırsak sendromu tedavisinde lk olarak sebepleri yok etmek için karbonhidrat tüketimi azaltılır, gluten ve lektin tüketimi yasaklanır, doğal besinlerin tüketimi arttırılır, toksin ve ilaçlardan beden arındılır ve son olarak stresin azalmasına yönelik çalışmalar yapılır. Tüm bunların sebepleri ise karbonhidrat bağırsak florasını bozar, gluten ve lektin bağırsak duvarına zarar verir. Doğal besinler tüketmek bağırsak duvarına zarar veren bileşenlerin azalmasını sağlar. Bu nedenle tedavi sürecinde organik ürünlerin tercih edilmesi önemlidir. Doğru beslenme aşamasında ise yapılması önerilenler arasında kemik suyu ve lifli gıdalar,, probiyotik besinler tüketmek yer alır. Aynı zamanda tohumlu besinleri tüketmek ve doğru yağ tüketimi oldukça önemlidir. Geçirgen bağırsak sendromunun tedavisinde alkol kullanımı sınırlandırılır. Kullanılan ilaçlarda kontrol edilerek azaltılabilir. Bağırsak emilimine zarar verecek olan tüketimlerin tamamı azaltılmalıdır. Tedavi sürecinde doktorunuzun önerdiği ilaç ve vitaminleri kullanmanız gerekir.
Geçirgen bağırsak sendromunda artan intestinal çölyak, crohn hastalığı, besin toleransları ve huzursuz bağırsak sendromu gibi hastalıklara neden olur. Geçirgen Bağırsak Sendromu aynı zamanda kronik yorgunluk, fibromiyalji, artrit, alerji, astım, akne, obezite gibi çeşitli sorunlara neden olabilir. Rahatsızlığın ileriki sorunları zihinsel hastalıklara da sebep olabilir. Bu nedenle belirtileri gösterdiğinizi düşünüyorsanız hemen doktora danışmanız gerekir. Doktor tanısı olmadan herhangi bir tedavi yöntemine başvurmamanız gerekir.Uzman tarafından gerçekleştirilmeyen tedavi yöntemleri hastalığınızın ilerlemesine yada vücudunuzda farklı sorunların ortaya çıkmasına sebep olabilir.
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