HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Geçirgen bağırsak sendromu belirtileri nelerdir? Tedavisi nedir?

Geçirgen bağırsak sendromu belirtileri nelerdir? Tedavisi nedir?

30.12.2020 16:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Geçirgen bağırsak sendromu belirtileri nelerdir? Tedavisi nedir?

Son dönemlerde sık görülen ve tedavi süreci merak edilen leaky gut halk arasında bilinen adı ile geçirgen bağırsak sendromu nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi süreci nasıldır? Geçirgen bağırsak sendromu nasıl tedavi edilir? Geçirgen bağırsak sendromu ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar yazımızın devamında.

Bağırsaklar sindirim sisteminin en önemli parçasıdır. Bağırsaklar besinlerin parçalanmaya devam ettiği ve neredeyse tamamen emildiği noktadır. Bağırsakların emilim işlemi ise oldukça basit bir şekilde gerçekleşir.

Geçirgen Bağırsak Sendromu Nedir?

Vücut içerisindeki bağırsak hücreleri bitişik bir şekilde filtre gibi dizilir. Bu dizilim sayesinde hücreler sıkı bağlantıları ile kenetlenmiş bir şekildedir. Aynı zamanda bağırsaklarınızın arasından kanınıza sadece sindirilmiş besinler, vitaminler ve mineraller gibi zararsız ve küçük madde geçişi sağlanır. Geçirgen bağırsak sendromu ise bağırsak duvarlarınızdaki bu geçirgenliğin artması durumunda ortaya çıkar. Hücreler arasında sıkı bağlantılardan kanınıza zararlı organizmalar ve toksinler girmeye başlar. İstenmeyen ve zararlı olan bu bileşenler vücudunuzda çeşitli sorunlara yol açar.

Geçirgen Bağırsak Sendromu Belirtileri Nelerdir?

Geçirgen bağırsak sendromu belirtileri arasında birçok farklı madde yer alır. Öncelikli olarak besin alerjileri birinci sıradaki etkenler arasındadır. Besin alerjileri vakalarına her geçen gün daha fazla rastlanır. Bağırsakların geçiş bozukluğunda vücutta alerjiye sebep olabilecek birçok farklı madde geçişi olur. Bu nedenle durum alerjiden çok daha öteye gider ve hiç geçmeyen reaksiyonların ortaya çıkmasına neden olur. Otoimmün hastalıklar, kısaca bedenin savunma sistemi elemanlarının kendi hücrelerinize saldırmasıdır. Geçirgen bağırsak sendromu sonucunda kana geçen gluten ve toksinler bağırsak geçirgenliğini artıran zonulin proteininin düzeyini artırır. Geçirgen bağırsak sendromu nasıl anlaşılır diye merak edenler için farklı belirtilerin takibi ve nedenlerinin uzman tarafından kontrolü gerekir. Deri hastalıkları, bedendeki birçok hastalık ciltte çeşitli değişikliklere neden olur. Özellikle sindirim sisteminde bulunan sorunlar direkt olarak dermatolojik durum ile bağlantılıdır. Sedef hastalığı, egzama, sivilce gibi deri problemleri geçirgen bağırsak sendromunun belirtileri arasında yer alır. Diğer belirtiler arasında ise, vitamin eksiklikleri, fibromiyalji, sindirim sorunları, irritabl bağırsak sendromu, kronik yorgunluk, aşırı kilo kaybı, depresyon, anksiyete, baş ağrısı, migren yer alır.

Geçirgen Bağırsak Sendromu Neden Artar?

Geçirgen bağırsak sendromuna (leaky gut) sebep olan şey bağırsak duvarlarınızın geçirgenliğinin bozulmasıdır. Bağırsak geçirgenliğinin azalmasına ilişkin farklı teoriler bulunur. Bunlardan biri ise inflamasyondur. İnflamasyon, bedeninizdeki savunma sisteminizde bir nokta zararlı hücre ve toksinleri algıladığında o bölgeye defans hücreler gönderilir ve bu sayede zararlı bileşenler etkisiz hale getirilir. Bağırsak duvarlarınızda da aynı durum söz konusudur. Bağırsaklarınıza devamlı olarak alerjen ve zararlı maddeler temas ederse sürekli olarak inflamasyon oluşur. Bağırsaklarınızda bulunan faydalı bakterilerin de bu nedenle düzeni değişir ve hücreleriniz fazla baskı altında kalmaya başlar. Baskı hücrelerinizin yapısının bozulmasına ve işlevlerinin azalmasına neden olur. Uzun vadede bu problemler bağırsak duvarınızın geçirgenliğinin artmasına sebep olur. Bağırsak hücrelerinizin sıkı bağlantılarını zonulin adı verilen bir protein sağlar. Zonulin proteininin azalması veya aşırı artması bağırsaklarınız arasındaki bağlantıların gevşemesine doğal olarak da geçirgenliğin artmasına sebep olur.

Geçirgen Bağırsak Sendromu Nedenleri

Geçirgen bağırsak sendromuna neden olan birçok farklı etken vardır. Bu nedenlerin başında aşırı şeker tüketimi yer alır. Çünkü şeker bağırsakların bağlantısını bozar. Vitamin eksikliği bağırsak duvarındaki hücrelerin çalışmasını bozan diğer bir etkendir. Özellikle vitamin D, A, B12 ve çinko eksikliği bağırsak geçirgenliğinin artmasına sebep olur. Bağırsak florasının zarar görmesi, kendi bağırsak hücrelerinin savunmasız olmasına neden olur. Stres bağırsak geçirgenliğinin artmasına neden olan diğer bir etkendir.

Geçirgen Bağırsak Sendromu Tedavisi

Her hastalığın tedavisinde dikkat edilmesi gereken çeşitli noktalar vardır. Geçirgen bağırsak sendromu tedavisinde de ilk olarak hastalığa neden olan etkenler ortadan kaldırılır. Ardından doğru beslenme ile birlikte hastalığın tekrar nüksetmesi engellenir ve daha sonra son adımda bedeninin kendisini toparlaması beklenir. Geçirgen bağırsak sendromu tedavisinde lk olarak sebepleri yok etmek için karbonhidrat tüketimi azaltılır, gluten ve lektin tüketimi yasaklanır, doğal besinlerin tüketimi arttırılır, toksin ve ilaçlardan beden arındılır ve son olarak stresin azalmasına yönelik çalışmalar yapılır. Tüm bunların sebepleri ise karbonhidrat bağırsak florasını bozar, gluten ve lektin bağırsak duvarına zarar verir. Doğal besinler tüketmek bağırsak duvarına zarar veren bileşenlerin azalmasını sağlar. Bu nedenle tedavi sürecinde organik ürünlerin tercih edilmesi önemlidir. Doğru beslenme aşamasında ise yapılması önerilenler arasında kemik suyu ve lifli gıdalar,, probiyotik besinler tüketmek yer alır. Aynı zamanda tohumlu besinleri tüketmek ve doğru yağ tüketimi oldukça önemlidir. Geçirgen bağırsak sendromunun tedavisinde alkol kullanımı sınırlandırılır. Kullanılan ilaçlarda kontrol edilerek azaltılabilir. Bağırsak emilimine zarar verecek olan tüketimlerin tamamı azaltılmalıdır. Tedavi sürecinde doktorunuzun önerdiği ilaç ve vitaminleri kullanmanız gerekir.

Geçirgen Bağırsak Sendromu ile Bağlantılı Hastalıklar

Geçirgen bağırsak sendromunda artan intestinal çölyak, crohn hastalığı, besin toleransları ve huzursuz bağırsak sendromu gibi hastalıklara neden olur. Geçirgen Bağırsak Sendromu aynı zamanda kronik yorgunluk, fibromiyalji, artrit, alerji, astım, akne, obezite gibi çeşitli sorunlara neden olabilir. Rahatsızlığın ileriki sorunları zihinsel hastalıklara da sebep olabilir. Bu nedenle belirtileri gösterdiğinizi düşünüyorsanız hemen doktora danışmanız gerekir. Doktor tanısı olmadan herhangi bir tedavi yöntemine başvurmamanız gerekir.Uzman tarafından gerçekleştirilmeyen tedavi yöntemleri hastalığınızın ilerlemesine yada vücudunuzda farklı sorunların ortaya çıkmasına sebep olabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kim Milyoner Olmak İster'de gülümseten anlar! Kenan İmirzalıoğlu bile kendini tutamadı Kim Milyoner Olmak İster'de gülümseten anlar! Kenan İmirzalıoğlu bile kendini tutamadı
Sinovit rahatsızlığı kimlerde görülür? Sinovit belirtileri ve tedavileri nelerdir?Sinovit rahatsızlığı kimlerde görülür? Sinovit belirtileri ve tedavileri nelerdir?
29 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!29 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kız kardeşini cinsel ilişki için gönderip çıplak videosunu çekti

Kız kardeşini cinsel ilişki için gönderip çıplak videosunu çekti

Bakan Soylu duyurdu: Yeni uygulama geliyor

Bakan Soylu duyurdu: Yeni uygulama geliyor

Bir ili karıştıran olay: 'Apo'nun askeriyim' dedi, tehdit etti

Bir ili karıştıran olay: 'Apo'nun askeriyim' dedi, tehdit etti

Milli Savunma Bakanı Akar 'korku dağları sardı' diyerek duyurdu

Milli Savunma Bakanı Akar 'korku dağları sardı' diyerek duyurdu

Bircan Bali Demet Akalın'ın tuvaletini kirleten ünlü ismin Zara olduğunu iddia etti

Bircan Bali Demet Akalın'ın tuvaletini kirleten ünlü ismin Zara olduğunu iddia etti

Yapılandırmada başvuru süreci uzadı

Yapılandırmada başvuru süreci uzadı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Diğer Haberler

Onkoloji nedir? Onkoloji hangi hastalıklarla ilgilenir?

Onkoloji nedir? Onkoloji hangi hastalıklarla ilgilenir?

Sinovit rahatsızlığı kimlerde görülür? Sinovit belirtileri ve tedavileri nelerdir?

Sinovit rahatsızlığı kimlerde görülür? Sinovit belirtileri ve tedavileri nelerdir?

Omurga bozukluğu kifoz

Omurga bozukluğu kifoz

Seboreik dermatit nedir ve nasıl tedavi edilir?

Seboreik dermatit nedir ve nasıl tedavi edilir?

Sitoplazma transferi ne anlama gelir? Transfer nasıl yapılır?

Sitoplazma transferi ne anlama gelir? Transfer nasıl yapılır?

Sinestezi ne demek? Tanı ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Sinestezi ne demek? Tanı ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.