Geçirgen bağırsak sendromu nedir? Gizemli hastalık ünlü oyuncu ile gündeme geldi! İşte geçirgen bağırsak sendromu belirtileri ve tedavisi

Geçirgen bağırsak sendromu Neslihan Atagül ile yeniden gündeme geldi. Son dönemlerde sıklıkla araştırılan bir rahatsızlık olan geçirgen bağırsak sendromu ile ilgili Uzm. Klinik Psikolog, Uzm. Dyt. Merve Öz, otoimmun hastalıkların altında yatan en büyük nedenlerden bir tanesi olarak gösterildiğini söyledi. DHA’nın haberine göre Uzm. Dyt. Öz, beslenme yanlışlarından strese, antibiyotikler, antidepresanlar başta olmak üzere gereksiz kullanılan ilaçlardan bakteri veya virüs gibi patojenlere kadar çok sayıda etkenin bağırsak geçirgenliğini etkileyip hastalıklara zemin hazırladığını belirtti. GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU NEDİR? Leaky Gut veya halk arasında bilinen adıyla geçirgen bağırsak sendromu farklı nedenlerle ortaya çıkan bir sindirim problemi. Normal koşullarda bağırsakta yer alan sıkı bağlar, yalnızca sindirilmiş besinlerin, mineral ve vitaminlerin geçişine izin veriyor. Sıkı bağlarda açılma olması halinde ise geçirgen bağırsak sendromu diye geçen rahatsızlık meydana geliyor. Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi’nden Uzm. Klinik Psikolog, Uzm. Dyt. Merve Öz tarafından verilen bilgilere göre; sıkı bağların açılması ile beraber toksinler, mikroplar ve sindirilmemiş gıda parçaları gibi istenmeyen maddelerin geçişine olanak sağlanmış oluyor. Kan dolaşımına geçen bu maddeleri tanıyamayan bağışıklık sisteminin bu maddelere saldırması sorunu meydana geliyor.

Sefirin Kızı Nare neden diziden ayrıldı? Neslihan Atagül hasta mı? Neslihan Atagül hastalığı ne? GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU BELİRTİLERİ Son dönemde yapılan bilimsel çalışmaların otoimmun hastalıkların altındaki en büyük nedenlerden bir tanesinin geçirgen bağırsak sendromu olabileceğine işaret ettiğini belirten Uzm. Dyt. Öz, “Bugün, alerji, astım, otizm, kronik yorgunluk sendromu, depresyon/anksiyete, egzema, haşimoto troidi, multiple skleroz, sedef, romatoid artirit, ülseratif kolit, ürtiker, Alzheimer ve kardiyovasküler hastalıkların kökeninin bu sendromla ilişkili olabileceği tartışılıyor. Dolayısıyla bu hastalıkların tedavi edilmesi için geçirgen bağırsak sendromunun gözden kaçırılmaması önem taşıyor” dedi. “Hipokrat MÖ 450 yılında bütün hastalıklar bağırsaktan başlar, bağırsak hasta ise vücudun geri kısmı da hastadır demiştir. Günümüzde ise bağırsaklar ikinci beyin olarak kabul edilmektedir” diyen Uzm. Dyt. Öz, şu şekilde konuştu:

“Bağırsaklarımızda hem yararlı bakteriler hem de zararlı bakteriler bulunuyor. İyi bir beslenme düzeni ile bağırsaktaki yararlı bakterilerin sayısının artarken sağlıksız beslenildiğinde kötü bakterilerin sayısı arttığı gibi yararlı bakterilerin de sayısı azalır. Bağırsak florası yeni adı ile bağırsak mikrobiyotası ne kadar güçlü ise yorgunluk, stres, zararlı bakterilerle mücadele de bir o kadar güçlü olur. Bağırsak mikrobiyotasındaki dengesizlik bağışıklığın düşüşüne neden olurken; bağırsak mikrobiyotasındaki dengesizlik obezite, alerji, davranış bozuklukları, anksiyete, depresyon gibi çeşitli nörolojik ya da psikolojik sorunlarla ilişkilendirilmektedir.”