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Geçiş Süreci Nasıl Olacak?

08.11.2020 17:15 | Son Güncelleme

Amerika’yı 20 Ocak’ta Joe Biden’ın yemin törenine kadar bir geçiş dönemi bekliyor. Biden’a yakın isimler geçiş ekibinin yeni yönetimin oluşumunda önemli konulara odaklanacağını belirtiyor

Geçiş Süreci Nasıl Olacak?

Amerika’yı 20 Ocak’ta Joe Biden’ın yemin törenine kadar bir geçiş dönemi bekliyor. Biden’a yakın isimler geçiş ekibinin yeni yönetimin oluşumunda önemli konulara odaklanacağını kaydediyor.

Biden’ın geçiş döneminde en önemli önceliğinin hızlıca genel sekreter belirlemesi olması bekleniyor.

Biden seçim öncesi, seçildikten sonra ilk görüşmesinin Dr. Anthony Fauci’yle olacağını belirtmişti. Danışmanları böyle bir görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmediğine dair bir açıklamada henüz bulunmadı.

Biden, konuşmalarında önceliğinin Corona virüsü ile mücadele olacağı mesajını veriyor.

Fauci, Ulusal Sağlık Enstitüsü’nde Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi’nin başındaki isim ve Beyaz Saray’da kurulan ancak son günlerde etkinliği tartışmalı hale gelen Corona Virüsü Görev Gücü’nün önemli bir üyesi.

Virüsle ilgili açıklamaları nedeniyle zaman zaman Başkan Donald Trump’ın tepkisini de çeken bir isim Fauci.

Biden Cumartesi günü yeni haftanın ilk gününde uzmanlardan oluşan bir görev gücü açıklayacağını belirtmişti.

Biden planının bilime dayanacağını da kaydetmişti.

Biden’ın üst düzey danışmanlarından Ted Kaufman, geçiş ekibinin yeni yönetimin oluşumunda önemli konulara odaklanacağını belirtti.

Kaufman, Biden’ın her iki partiden yasama liderleri ve valilerle konuşmayı planladığını söyledi.

Biden haftalarca kabinesinde yer alacak üst düzey isimleri belirlemeyebilir. Ancak başkanlık yarışına partilerüstü mesajla başlayan Biden, Salı günkü seçimden bu yana bütün Amerikalılar’ın başkanı olacağı mesajını veriyor.

Bu da önemli görevlere bazı Cumhuriyetçi isimleri atayabileceği yorumlarına neden olmuş durumda.

Eski Cumhuriyetçi yetkililerin önemli bir bölümü seçim sürecinde Biden’a desteklerini açıklamışlardı.

Biden’ın bazılarına yeni yönetimde yer vermesi Senato’daki Cumhuriyetçiler’i memnun edebilir.

Biden’ın atayacağı isimler Senato’da onay almak zorunda ve Senato’da Cumhuriyetçiler’in çoğunluklarını koruması büyük olasılık.

5 Ocak’ta Georgia eyaletinde yapılacak ikinci tur Senato yarışı Senato’da çoğunluğun hangi tarafta olduğunu netleştirecek.

Senato’da çoğunluk Cumhuriyetçiler’de kalırsa Biden’ın seçim sürecindeki vaatleri hayata geçemeyebilir.

Geçiş sürecindeki muhtemel zorluklardan biri de Başkan Donald Trump’ın yenilgiyi henüz kabul etmemesi. Önümüzdei günlerde Biden’la Trump’ın bir araya gelip gelmeyeceği netleşmiş değil.

Biden’ın seçim kampanyasının sözcüsü Symone Sanders, Trump’ın seçimlerin galibini belirlemediğini insanların karar ve oy verdiğini söyledi. Sanders, insanların çok açık şekilde kararlarını gösterdiklerini söyledi.

Biden'ın 20 Ocak'ta yemin ederek Amerika'nın 46. Başkanı olarak Beyaz Saray'da göreve başlaması bekleniyor.

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