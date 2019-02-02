Geçit kapalıyken demir yoluna girince lokomotif çarptı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, bariyeri kapalı olmasına rağmen hemzemin geçidi kullanmaya çalışan otomobile lokomotif çarptı.
Alınan bilgiye göre, 59 UR 432 plakalı otomobilin sürücüsü Yener T, İstasyon Mahallesi'nde bariyerler inik olmasına karşın hemzemin geçitten geçmek istedi.
Araç rayların üzerine geldiği sırada hareket halindeki lokomotif otomobile çarptı. Kazada otomobilde maddi hasar oluşurken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan demir yolu, otomobilin kaldırılmasının ardından açıldı.
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